هل تعمل على زوم من ويندوز 7؟.. ثغرة جديدة في التطبيق تهدد أمن العديد من المستخدمين

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن الشركة المطورة لتطبيق زوم الشهير للتواصل عبر الفيديو تعمل حاليا على تصحيح ثغرة برمجية قد تهدد أمن معلومات الكثير من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للخبراء في شركة آكروس سيكيورتي (ACROS Security) المتخصصة بأمن البيانات، فإن الثغرة المذكورة التي أطلق عليها اسم "يوم الصفر" تهدد مستخدمي تطبيق زوم ممن يستعملون التطبيق من الحواسب باستخدام أنظمة ويندوز 7 ووندوز سيرفر 2008 والإصدارات الأقدم من ويندوز.

ولا تؤثر هذه الثغرة، وفقا للخبراء، على مستخدمي التطبيق من الهواتف، أو مستخدميه من الحواسب مع أنظمة ويندوز 8 أو ويندوز 10.

وقال المدير التنفيذي للشركة المذكورة ميتجا كولسيك إن "هذه الثغرة قد تسمح لقراصنة الإنترنت بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على حاسوب الضحية حيث يتم تثبيت برنامج زوم كلاينت لنظام التشغيل ويندوز عن طريق جعل المستخدم يقوم ببعض الإجراءات المعتادة مثل فتح مستند، والأخطر من ذلك هو أن نظام التشغيل لا يعطي أي تحذير للمستخدم أثناء تنفيذ الهجمة الإلكترونية على جهازه".

وأضاف "أبلغتْ شركتنا الشركة المسؤولة عن زوم بوجود هذه الثغرة، وأصدرنا تحديثا أمنيا لمنع مثل هذا النوع من الهجمات ريثما تطلق الأخيرة تحديثا لتطبيقها لمعالجة الأمر".

ولم تشر آكروس إلى أي نوع من التفاصيل الفنية بشأن ثغرة يوم الصفر هذه، ولكن في بيان تلقاه موقع زد نيت (ZDNet) اليوم من متحدث باسم زوم، أكدت الشركة الثغرة ودقة التقرير.

وقال البيان "يأخذ زوم جميع تقارير الثغرات الأمنية المحتملة على محمل الجد. لقد تلقينا تقريرا عن مشكلة تؤثر على المستخدمين الذين يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 7 والإصدارات الأقدم. لقد أكدنا هذه المشكلة ونعمل حاليا على تصحيحها لحلها بسرعة".

لم يتمكن المتحدث باسم زوم من الالتزام بجدول زمني، واكتفى بالتعهد بإتاحته حال توفره بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتطوير إصلاح شامل، ومع ذلك ذكر أنهم يعملون حاليا لإصلاح الثغرة قيد العمل.

بعد اكتشاف العديد من مشكلات الأمان مع خدمة زوم، أوقفت الشركة التطوير مؤقتا على جميع الميزات الجديدة للتركيز فقط على التحسينات المتعلقة بالأمان والخصوصية وإصلاح الأخطاء.