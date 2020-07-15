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رسائل متقنة جدا.. تعرف على حيلة جديدة للقرصنة الإلكترونية

لا تستجب لطلبات القراصنة ولا ترد على رسائلهم ومن الأفضل التقدم ببلاغ للشرطة (غيتي)
لا تستجب لطلبات القراصنة ولا ترد على رسائلهم ومن الأفضل التقدم ببلاغ للشرطة (غيتي)
15/7/2020

أشار مكتب الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إلى انتشار عمليات احتيال عبر الإنترنت بواسطة رسائل بالبريد الإلكتروني لا تثير الشكوك على الإطلاق.

وأوضح الخبراء الألمان أن مثل هذه الرسائل الاحتيالية تدعي أن القراصنة استغلوا ثغرات أمنية لنسخ البيانات من السيرفر الخاص بموقع الويب، ويهددون الأشخاص أو الشركات الذين يتم توجيه مثل هذه الرسائل إليهم بتدمير سمعتهم بشكل منهجي إذا لم يتم دفع مبلغ معين من عملة بيتكوين المشفرة.

وحرص مكتب الشرطة الألماني على طمأنة المستخدمين بأنه لم يتم رصد هجمات من هذا النوع على مواقع الويب، وشدد على عدم دفع أي مبالغ مالية أو الاتصال بمرسل هذه الرسائل، بل يتعين على المستخدم -الذي يتلقى مثل هذه الرسائل- تقديم بلاغ لدى هيئة الشرطة المختصة، لأن الأمر يتعلق بعمليات احتيال وابتزاز.

ويمكن للمستخدم حذف الرسائل التي تحمل عنوان "لقد تم اختراق موقعك الإلكتروني" بكل بساطة.

وينصح مكتب الشرطة الألماني بالتحقق من البرنامج المستخدم على السيرفر، خاصة مع أنظمة إدارة المحتوى مثل نظام النشر "وورد برس" (WordPress)، مع ضرورة تثبيت التحديثات الجديدة بصورة منتظمة لسد الثغرات الأمنية وتجنب أي هجمات قرصنة محتملة.

المصدر : الألمانية

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