غوغل ترصد 10 مليارات دولار للحصول على قطعة من كعكة الهند الرقمية

قالت شركة ألفابت (Alphabet) المالكة لمحرك البحث غوغل إنها ستنفق حوالي 10 مليارات دولار في الهند على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة من خلال استثمارات الأسهم والعلاقات، مما يمثل أكبر استثمار لها في سوق رئيسي خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وستتم الاستثمارات من خلال ما يسمى صندوق الرقمنة، مما يسلط الضوء على تركيز غوغل على الوتيرة السريعة لنمو التطبيقات والأنظمة الأساسية للبرامج في الهند، أحد أكبر أسواق خدمات الإنترنت في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي في بث عبر الإنترنت أمس الاثنين خلال حدث "غوغل فور إنديا" (Google for India) السنوي "سنفعل ذلك من خلال مزيج من الاستثمارات في الأسهم والشراكات والاستثمارات التشغيلية والبنية التحتية والنظام البيئي، هذا انعكاس لثقتنا في مستقبل الهند واقتصادها الرقمي".

وقال بيتشاي إن الاستثمار الجديد -الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار- هو أكبر استثمار قامت به غوغل في الهند، مضيفا "نحن نركز بشكل خاص على التأكد من توسيع الإنترنت إلى ما وراء اللغة الإنجليزية واللغات العالمية الأخرى".

وذكر بيتشاي أن غوغل تريد تعزيز نمو الإنترنت في الهند التي لديها حاليا أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، والمساعدة في الحصول على 500 مليون شخص آخر.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الاستثمارات عبر الصندوق ستركز غوغل أيضا على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعليم في الهند.

وقامت غوغل بالفعل ببعض الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الشركات الهندية الناشئة، مثل تطبيق التسليم المحلي "دنزو" (Dunzo).

وانضم بيتشاي المولود في الهند إلى غوغل في عام 2004، ويعود إليه الفضل في إنشاء متصفح كروم، وقد حل محل لاري بيغ أحد مؤسسي الشركة كرئيس تنفيذي لشركة ألفابت العام الماضي.

وقال مسؤول تنفيذي آخر في غوغل إن المجموعة التقنية الأميركية -التي يشغل نظامها للهواتف المحمولة "أندرويد" معظم الهواتف الذكية في الهند- ستواصل العمل مع الشركات المصنعة لبناء أجهزة منخفضة التكلفة، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الإنترنت.