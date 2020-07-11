شركة أخرى يصطادها تحديث آبل الأخير.. لينكدإن تتجسس على مستخدمي آيفون

رفع مستخدم آيفون دعوى قضائية ضد شركة لينكدإن (LinkedIn) في نيويورك يوم الجمعة بدعوى حفظها المحتوى الحساس للمستخدمين من تطبيق يونفيرسال كليب بورد (Universal Clipboard) الخاص بشركة آبل.

وبحسب موقع آبل على الويب، فإن التطبيق يسمح للمستخدمين بنسخ النصوص والصور ومقاطع الفيديو على جهاز آبل، ثم لصق المحتوى على جهاز آبل آخر.

وتحتوي المعلومات المنسوخة من التطبيقات أحيانا على معلومات حساسة يقوم المستخدمون بقصها أو نسخها للصق، من ضمنها الصور والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني أو السجلات الطبية.

وفقًا للدعوى المرفوعة في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو من قبل آدم باور، فإن تطبيق لينكدإن يقرأ معلومات الحافظة دون إعلام المستخدم.

وتم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن 53 تطبيقا، من بينها تيك توك ولينكدإن، بدعوى التجسس، وذلك بعد أن بدأت ميزة خصوصية آبل في تنبيه المستخدمين كلما تم الوصول إلى الحافظة مع تنبيه يقول: تم لصقها من الرسائل.

وزعمت قضية باور أن هذه القراءات يتم تفسيرها بواسطة تطبيق اللصق من آبل على أنها أمر لصق، وأوضحت أن الكشف عن انتهاك الخصوصية جرى بواسطة آبل ومطوري البرامج المستقلين.

وقال مسؤول في لينكدإن على تويتر الأسبوع الماضي إن الشركة أصدرت نسخة جديدة من تطبيقها لإنهاء هذه الممارسة.

واكتشف مطورو ومختبرو نظام التشغيل "آي أو إس 14" (iOS 14) أن تطبيق لينكدإن على أجهزة آيفون وآيباد يقرأ كثيرا بشكل سري حافظة المستخدمين.

وتسعى الدعوى القضائية لتمثيل فئة من المستخدمين كإجراء جماعي استنادا إلى الانتهاكات المزعومة لقوانين الخصوصية الفدرالية وقوانين كاليفورنيا والأعراف الاجتماعية.

ووفقًا للشكوى، لم تكن لينكدإن تتجسس على مستخدميها فحسب، بل كانت تتجسس على أجهزة الحواسيب القريبة وغيرها من الأجهزة، وكانت تتحايل على مهلة الحافظة العالمية من آبل التي تزيل المعلومات بعد 120 ثانية.