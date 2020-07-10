مرة أخرى.. فيسبوك يتسبب في تعطيل العديد من التطبيقات على أجهزة آبل

تواجه مجموعة كبيرة من الخدمات الشائعة، بما في ذلك سبوتفي (Spotify) وبنتريست وتويتر وفايبر وفيميو وحتى متجر آبل، صعوبات فنية عند استخدامها من قبل مالكي أجهزة آبل، والمتهم الرئيسي هو فيسبوك.

ويبدو أن العدد الدقيق للمستخدمين المتأثرين غير واضح في الوقت الحالي، لكن أكثر من 15 ألف شخص أبلغوا بشكل جماعي عن عدم قدرتهم على الوصول إلى تطبيقات سبوتفي وبنتريست ووايز، وفقًا لموقع ذي فيرج (theverge).

تؤثر المشاكل في الغالب على تطبيقات آي أو إس، لذلك إذا كنت تكافح للوصول إلى أي خدمات على أجهزة آيفون أو آيباد، فيجب أن تعرف أن فيسبوك هو السبب في تعطيل الخدمات الآن.

فوفقا للمعلومات على منصة تويتر، تتسبب حزمة إس دي كي (SDK) من فيسبوك لنظام آي أو إس في تعطل الخدمات المتأثرة عند الإطلاق. في الواقع، إن قيامك الآن بإلقاء نظرة سريعة على حالة صفحة فيسبوك الآن تكشف أن الشركة تتعامل حاليًا مع (معدلات الخطأ المتزايدة) في آي أو إس إس دي كي (iOS SDK).

تقول رسالة في لوحة بيانات حالة فيسبوك "نحن على دراية بالتوقف، ونحقق في زيادة الأخطاء في آي أو إس إس دي كي التي تتسبب في تعطيل بعض التطبيقات".

وحزمة أدوات تطوير البرمجيات (Software development kit) التي تعرف اختصارا بإس دي كي (SDK)، هي مجموعة من أدوات تطوير البرمجيات التي تسمح بإنشاء برمجيات تطبيقية لحزمة برامج معينة.

وهذه ليست المرة الأولى تتسبب فيسبوك في تعطيل تطبيقات آي أو إس على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، كما لا توجد معلومات حتى الآن متى ستعود هذه التطبيقات للعمل بشكل طبيعي.