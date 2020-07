بدلالة واضحة على فشل خوارزميتها المنحازة.. فيسبوك تعتذر لبيلا حديد عن حذف منشور عن فلسطين

تقدم موقع إنستغرام باعتذار لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الفلسطينية الأصل بعد شكوى تقدمت بها أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة في نهاية الأسبوع الماضي عندما شاركت عارضة الأزياء العالمية، البالغة من العمر 23 عاما، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام التي يتابعها أكثر من 31 مليون مستخدم، صورة لجواز سفر أميركي قديم خاص بوالدها الملياردير محمد حديد، ومكتوب في خانة محل الميلاد "فلسطين".

لكن بيلا، واسمها الكامل إيزابيلا خير حديد، فوجئت بحذف موقع إنستغرام للصورة، مبررا ذلك بأنها "تخرق قواعد استخدام الموقع".

وقد انتقدت بيلا إزالة منشورها، واعتبرت أن في ذلك "تنمّرا" عليها، ووجهت سؤالا إلى إنستغرام "في أي جزء بالضبط من كوني فخورة بوالدي ومسقط رأسه فلسطين تعدّونه تنمرا، أو مضايقة، أو تعريا جنسيا؟".

وعلقت بأنها فخورة بكونها فلسطينية، وأنه "ينبغي على الجميع نشر صور لأماكن ولادة آبائهم وأمهاتهم وتذكيرهم بأنكم تفخرون بأصولكم".

وقد أعادت بيلا نشر الصورة على إنستغرام مصحوبة بتعليق "محل ميلاد والدي. لا يمكنكم مسح التاريخ".

كما رد والدها بنشر الصورة ذاتها على حسابه.

ورد متحدث باسم فيسبوك معتذرا ومعللا سبب الحذف "لحماية خصوصية مجتمعنا، لا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جوازات السفر على إنستغرام. في مثل هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر، لذلك لا يجب إزالة هذا المحتوى. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لبيلا على هذا الخطأ".

Instagram apologises to supermodel Bella Hadid, after she criticised it for removing a post she shared showing a picture of her father’s passport with his birthplace listed as Palestine https://t.co/RiaalqH6SC pic.twitter.com/W52HMgE94s

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 9, 2020