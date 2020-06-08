بالتقسيط المريح ودون فوائد.. احصل على أجهزة آبل بهذه الطريقة

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن شركة آبل تستعد للسماح للعملاء بشراء العديد من منتجاتها، ومن ضمنها أجهزة آيباد وماك وآير بودز، على أقساط شهرية لحاملي بطاقتها المسماة "آبل كارد" (Apple Card).

وتخطط عملاقة التكنولوجيا في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لتقديم الخدمة في الأسابيع المقبلة، ومن الممكن الإعلان عنها خلال مؤتمر آبل العالمي للمطورين.

ويتيح هذا العرض للعملاء شراء المنتج من خلال آبل، مع تقسيط السعر على مدى عدة أشهر دون فوائد، وتتم إدارة الدفعات من خلال آبل كارد في تطبيق واليت (Wallet) لهاتف آيفون وإضافتها إلى فواتير البطاقة الشهرية للعملاء.

ومن المفترض أن تتوفر خطة دفع دون فوائد لمدة 12 شهرا بالنسبة لأجهزة آيباد وماك وآيباد قلم وكذلك لوحات مفاتيح آيباد وشاشة ماك، أما بالنسبة لأجهزة آير بودز وهوم بودز وآبل تي في، فستكون الخطط لمدة ستة أشهر دون فوائد أيضا.

وتشبه الخطة تلك التي تقدمها شركات بيع الهواتف والمنتجات الأخرى، مما يوفر للمستهلكين سبيلا آخر لشراء هذه المنتجات بدفعات شهرية، وطرحت آبل في العام الماضي خطة دفع لمدة 24 شهرًا دون فوائد لأجهزة آيفون التي تم شراؤها باستخدام بطاقة آبل، مع استرداد نقدي بنسبة 3%.

وتم تصميم الخطة لتحفيز استخدام بطاقة آبل، التي أطلقتها الشركة في شهر أغسطس/آب الماضي بالشراكة مع "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، بحيث يحصل مالكو بطاقة آبل على بطاقة رقمية متصلة بتطبيق واليت وبطاقة فعلية مصنوعة من التيتانيوم.

كما أن الخطة تعزز مبيعات منتجات آبل من خلال السماح للمستخدمين بتقسيط السعر على عدة أشهر دون فوائد، وكان الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، قال في شهر أبريل/نيسان الماضي إن الشركة ستطلق خدمة دفع بالتقسيط لمنتجات تتجاوز آيفون، لكنه لم يحدد التوقيت أو الميزات.