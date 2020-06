من إيلون ماسك إلى تيم كوك.. كيف رد قادة وادي السيليكون على احتجاجات مقتل جورج فلويد؟

عمت خلال الأسبوع الماضي الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد المدنَ الأميركية، وتعالت الأصوات المؤيدة لهذه الاحتجاجات والتي تدعم المواطنين السود في وجه الانتهاكات والتفرقة التي يتعرضون لها، وشمل الدعم مختلف القطاعات وفئات المجتمع من فنانين ورياضيين ورجال أعمال.

وكان لقادة وادي السيليكون آراؤهم أيضا في هذا المجال، إذ عبروا عنها إما من خلال البيانات، وإما عبر التغريدات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الآراء.

كتب الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" ساندر بيتشاي في مذكرة داخلية أن غوغل. أورغ (Google.org) -وهي ذراع الشركة للعمل الخيري- قد نظمت حملة جمع تبرعات داخلية للمنظمات التي تعمل من أجل العدالة العرقية.

وقال بيتشاي في المذكرة إن غوغل ستضاعف أي مساهمة للموظفين تصل إلى عشرة آلاف دولار.

وأضافت غوغل أيضا شريطا أسود إلى صفحتها الرئيسية لإظهار الدعم للمساواة العرقية. وكتب بيتشاي على تويتر "بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالحزن والغضب والخوف، لستم وحدكم".

Today on US Google & YouTube homepages we share our support for racial equality in solidarity with the Black community and in memory of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery & others who don’t have a voice. For those feeling grief, anger, sadness & fear, you are not alone. pic.twitter.com/JbPCG3wfQW

— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 31, 2020