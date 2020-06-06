من إيلون ماسك إلى تيم كوك.. كيف رد قادة وادي السيليكون على احتجاجات مقتل جورج فلويد؟

عمت خلال الأسبوع الماضي الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد المدنَ الأميركية، وتعالت الأصوات المؤيدة لهذه الاحتجاجات والتي تدعم المواطنين السود في وجه الانتهاكات والتفرقة التي يتعرضون لها، وشمل الدعم مختلف القطاعات وفئات المجتمع من فنانين ورياضيين ورجال أعمال.

وكان لقادة وادي السيليكون آراؤهم أيضا في هذا المجال، إذ عبروا عنها إما من خلال البيانات، وإما عبر التغريدات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الآراء.

غوغل للمحتجين: لستم وحدكم

كتب الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" ساندر بيتشاي في مذكرة داخلية أن غوغل. أورغ (Google.org) -وهي ذراع الشركة للعمل الخيري- قد نظمت حملة جمع تبرعات داخلية للمنظمات التي تعمل من أجل العدالة العرقية.

وقال بيتشاي في المذكرة إن غوغل ستضاعف أي مساهمة للموظفين تصل إلى عشرة آلاف دولار.

وأضافت غوغل أيضا شريطا أسود إلى صفحتها الرئيسية لإظهار الدعم للمساواة العرقية. وكتب بيتشاي على تويتر "بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالحزن والغضب والخوف، لستم وحدكم".

Today on US Google & YouTube homepages we share our support for racial equality in solidarity with the Black community and in memory of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery & others who don’t have a voice. For those feeling grief, anger, sadness & fear, you are not alone. pic.twitter.com/JbPCG3wfQW — Sundar Pichai (@sundarpichai) May 31, 2020

سناب شات.. تحظر الدعاية للرئيس

كتب الرئيس التنفيذي لشركة "سناب شات" إيفان شبيغل مذكرة طويلة للموظفين مساء الأحد، داعيًا الولايات المتحدة إلى "تبني تغيير عميق".

وقال شبيغل في المذكرة التي حصلت عليها "ذا إنفورميشن": في كل دقيقة نلتزم الصمت في مواجهة الشر والخطأ، فنحن نعمل لدعم فاعلي الشر…أنا حزين وغاضب من معاملة السود والأشخاص الملونين في أميركا.

وطالب شبيغل بالتغيير على المستوى الحكومي، وحث على إنشاء لجنة غير حزبية للتعويضات، وتجديد قانون الضرائب لفرض الضرائب على الأغنياء بمعدل أعلى.

وقال شبيغل إنه في حين أن سناب شات ستتبرع ماليا للمنظمات التي تدعم المساواة العرقية، فإن العمل الخيري لن "يحقق الكثير" في هذه القضية.

وكتب شبيغل "يمكن للأعمال الخيرية الخاصة أن تصحح الفجوات، أو تسرع التقدم، لكنها وحدها لا تستطيع أن تتغلب على فجوة الظلم العميقة والواسعة. يجب أن نعبر هذه الهوة معا كأمة متحدة. متحدون في السعي من أجل الحرية والمساواة والعدالة للجميع".

وتطرق شبيغل أيضًا إلى الإشراف على المحتوى على سناب شات، قائلا إن سناب لن يروج للحسابات المرتبطة بالأشخاص الذين يحرضون على العنف العنصري، إلا أنه لن يصل إلى حد إزالة المحتوى الذي لا يوافق عليه الناس.

ميليندا غيتس: مشاهدة طريقة قتل فلويد حطمت قلبي

كتبت زوجة الملياردير بيل غيتس على تويتر يوم الأحد أنها كانت تتابع الاحتجاجات على مدار الأيام القليلة الماضية، وشعرت أنها "غارقة في التضامن"، لكنها لا تعرف حتى الآن أفضل طريقة لاستخدام صوتها والعمل الخيري للمساعدة.

وكتبت ميليندا غيتس "سأستمر في تعميق فهمي والوقوف مع الناس والمنظمات التي تعمل من أجل مستقبل يتمحور حول المساواة بين الجنسين ومكافحة العنصرية".

The video of George Floyd’s brutal death broke my heart. I’ve watched the protests that followed and have felt overwhelmed with solidarity. And I’m listening as Black advocates and activists call on every American to treat racial justice as a shared responsibility. — Melinda Gates (@melindagates) June 1, 2020

زوكربيرغ.. الجمهور والموظفون مستاؤون من رد فعله

نشر مارك زوكربيرغ أنه يجب على فيسبوك بذل المزيد لدعم المساواة والسلامة لمجتمع السود على منصاته. ففي منشور على فيسبوك، أشاد زوكربيرغ بدارنيلا فرايزر، التي نشرت مقطع فيديو عن وفاة فلويد، قائلة إنه على الرغم من صعوبة المشاهدة "كنا جميعًا بحاجة إلى رؤية ذلك".

وقال زوكربيرغ إن فيسبوك سيتبرع بعشرة ملايين دولار لمجموعات العدالة العرقية التي أوصى بها الموظفون و"مستشارو الحقوق المدنية" في الشركة. كما شرح بالتفصيل عمل مبادرة تشان زوكربيرغ في إصلاح العدالة الجنائية، والتي قال إنها استثمرت 40 مليون دولار على مدى السنوات العديدة الماضية.

ولكن من جهة أخرى واجه زوكربيرغ انتقادات خارجية وداخلية قوية بسبب موقفه الرافض لإزالة منشورات للرئيس الأميركي يرى العديد من الجمهور أنها تحريض واضح على العنف بينما يقول زوكربيرغ إنها لا تخالف قوانين النشر.

وقد تعرض زوكربيرغ لعاصفة من الانتقادات خلال محاولة تبريره لموقفه أمام موظفيه في اجتماع استمر ساعة ونصف الساعة، وأعلن عدد من موظفيه استقالاتهم من فيسبوك احتجاجا على موقف الشركة.

إيلون ماسك يطلب معاقبة المتورطين

غرد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على وسم # العدالة لجورج (#JusticeForGeorge) صباح الاثنين ردا على مقطع فيديو على تويتر يدعي أن الضباط الآخرين الذين كانوا حاضرين أثناء مقتل جورج فلويد لم يحاكموا، أنه "بالتأكيد ليس صحيحًا".

ودعا إلى أن تشمل العدالة جميع من شارك في هذه الحادثة.

#GeorgeFloyd brother talking to us on the freeway pic.twitter.com/aysI0FJ6D2 — The Genius 🔑 (@DjKeyWay) May 29, 2020

تيم كوك: الألم محفور بعمق في روح أمتنا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك إن الألم "محفور بعمق في روح أمتنا وفي قلوب الملايين" الآن.

وفي مذكرة للموظفين، كتب كوك أنه يجب أن ندافع عن بعضنا بعضا في أعقاب وفاة فلويد وفي ضوء "تاريخ أطول بكثير للعنصرية" .

وكتب كوك "هذا الماضي المؤلم لا يزال موجودًا اليوم ليس فقط في شكل عنف، ولكن في التجربة اليومية للتمييز المتجذر".

وأضاف "نحن نراها في نظام العدالة الجنائية لدينا، في حصيلة غير متناسبة من المرض في مجتمعات السود، وفي التفاوتات في خدمات الأحياء والتعليم الذي يتلقاه أطفالنا. وبينما تغيرت قوانيننا، فإن الحقيقة هي أن حمايتهم لا تزال لا تطبق".

وقال كوك إن أبل ستقدم تبرعات لمبادرة العدالة المتساوية إلى جانب مجموعات أخرى عديدة، وستضاعف جميع تبرعات الموظفين لهذه القضية في يونيو/حزيران الحالي.

وكتب كوك "إن وفاة جورج فلويد دليل صادم ومأساوي على أنه يجب علينا أن نهدف إلى مستوى أعلى بكثير من الوضع الحالي، وأن نبني مستقبلاً يرقى إلى أعلى المثل العليا في المساواة والعدالة".

كوك قال إنه يجب أن ندافع عن بعضنا بعضا عقب وفاة فلويد (رويترز)

بيزوس يرى أن الألم والصدمة اللتين تسببهما العنصرية لهما تأثير طويل

في حين أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس لم يدل ببيان حول الاحتجاجات على وجه التحديد، فقد نشر على إنستغرام يوم الجمعة حول آثار الاحتجاجات على العمال، وخاصة الأشخاص الملونين.

ونشر بيزوس مقالًا للكاتب شينيكا غولدنغ بشأن محاولة الحفاظ على الاحتراف بعد مشاهدة رجال ونساء سود يقتلون. وأوصى بيزوس بقراءة أفكار غولدنغ، خاصة إذا كنت مديرًا أو قائدًا.

وكتب بيزوس "إن الألم والصدمة العاطفية اللتين تسببهما العنصرية والعنف الذي نشهده تجاه مجتمع السود لهما تأثير طويل المدى".

جاك دورسي: يجب إصلاح سياسة الشرطة الآن

وغرد الرئيس التنفيذي لشركتي "تويتر" و"سكوير" جاك دورسي مطالباً بـ"إصلاح سياسة الشرطة الآن".

وأعاد دورسي تغريد بيان من سكوير (Square) يدعو فيه إلى "عمل حقيقي وهادف" لمعالجة عدم المساواة العرقية.

ونشر سكوير "هناك الكثير مما ينبغي عمله لتاريخ المجتمع الطويل من الأخطاء ضد المجتمعات السوداء. يمكننا نشر عبارات طوال اليوم، لكننا نعلم أن الكلمات وحدها يمكن أن تبدو تافهة. العمل الحقيقي الهادف ضروري لإحداث التغيير".

رئيس دروبكس: شركتنا تقف مع مجتمع السود

غرد الرئيس التنفيذي لشركة دربكوس (Dropbox) درو هوستون أن شركته تقف "مع مجتمع السود ومن أجل الحقوق المدنية في كل مكان".

وكتب هوستون "الألم والغضب الذي نعاني منه كأمة لا يمكن علاجه حتى ننشئ مجتمعاً عادلا عرقيا".