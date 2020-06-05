هل تستخدم الوضع المتخفي في غوغل؟ فرصة للحصول على 5 آلاف دولار

أقيمت دعوى قضائية من قبل محامين ضد شركة "ألفا بت" المالكة لمتصفح غوغل كروم بسبب وضع التخفي (Incognito Mode)، الذي يسمح للمستخدم بالتصفح بشكل خفي، وذلك حفاظا على سرية المستخدمين، وهو ما تقول الدعوى إنه غير صحيح.

وتتهم الدعوى القضائية غوغل باختراق خصوصية الأشخاص، وتتبع استخدام الإنترنت حتى عندما يتم تعيين المتصفحات على الوضع "المتخفي".

فإذا فتحت وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم، فستعرض غوغل رسالة تنص على أنه يمكنك "التصفح بشكل خاص"، وتؤكد أن الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون الجهاز لا يمكنهم رؤية نشاط التصفح الخاص بك.

وتقول هذه الرسالة إنه سيتم حفظ التنزيلات والإشارات المرجعية، ولن يتم حفظ سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع ومدخلات النموذج.

وحسب الدعوى، المقدمة من قبل شركة بويس سشيلر فليكسنر للمحاماة في محكمة مقاطعة المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، فإن عملاق التكنولوجيا انتهك قوانين التنصت والخصوصية، فلهذا يمكن لمستخدمي هذه الخدمة خلال السنوات الأربع الماضية الحصول على مبلغ قدره خمسة آلاف دولار كتعويض.

وتقول الشكوى "تقوم غوغل بتتبع وجمع محفوظات تصفح المستهلك وبيانات أنشطة الويب الأخرى بغض النظر عن الضمانات التي يتخذها المستهلكون لحماية خصوصية بياناتهم".

ماذا تقول غوغل؟

وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة ضد المطالبات، التي عارضتها بشدة، وأضاف "وضع التصفح المتخفي في كروم يمنحك خيار تصفح الإنترنت من دون حفظ نشاطك في متصفحك أو جهازك".

لكن الدعوى أشارت إلى أن غوغل "تنجز تتبعها الخفي" باستخدام طرق مثل غوغل أناليتكس (Google Analytics)، وغوغل آد ماناجر (Google Ad Manager)، وزر تسجيل الدخول إلى غوغل لمواقع الويب. ويبدو أن استخدام أدوات التتبع هذه، وعدم تضمينها بشكل صريح في تلك الرسالة المتخفية، هو أساس الدعوى القضائية.

ومن خلال الاستمرار في جمع بيانات التصفح وتحديدها، حسب ما جاء في الشكوى، فإن غوغل تنتهك القوانين الفدرالية وقوانين الولايات المتحدة بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية، التي تمنح الأشخاص الحق في رفع دعوى إذا تم اعتراض الاتصالات الخاصة.

رأي الخبراء

يقول اختصاصي الأمن السيبراني جاك مور إن "تصفح الويب الخاص ليس خاصًّا كما قد تظن، حيث تميل أوضاع التصفح المتخفي إلى عدم تسجيل البيانات على الجهاز، ولكن هذه البيانات لا تزال تذهب إلى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، وبعض البيانات تذهب إلى موقع الويب الذي تزوره.

ويضيف "أن كثيرا من الناس يسيئون فهم مصطلح خاص، ودون قراءة الشروط والأحكام بشكل صحيح، لن يدرك البعض أنهم يسلمون بشكل قانوني الكثير من البيانات الشخصية. ولا يزال من الممكن حماية هويتك للوصول إلى الويب المفتوح مع الحفاظ على الحماية".

وتسعى الدعوى الجماعية المقترحة للحصول على تعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم تصفّح الإنترنت في وضع التصفح المتخفي منذ 1 يونيو/حزيران 2016. ومن المرجح أن يزيد عدد المستخدمين على مليون مستخدم. فإذا إذا كنت واحدا منهم ونجحت الدعوى الجماعية، فيمكنك الحصول على المبلغ.