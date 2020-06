في تغريدة على تويتر.. إيلون ماسك يطلب تفكيك أمازون

دعا الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا (Tesla)، وسبيس إكس (SpaceX)، إيلون ماسك، إلى تفكيك شركة أمازون بعد أن اشتكى مؤلف على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرته على نشر كتابه عبر أكبر بائع تجزئة على الإنترنت في العالم.

وجاءت تغريدة ماسك بعد أن نشر الكاتب أليكس بيرنسون تغريدة فيها لقطة للشاشة تُظهر أن أمازون لم توافق على كتابه الجديد عن فيروس كورونا، لأنه لا يتوافق مع إرشادات البيع الخاصة بها.

وكان بيرنسون أحد المنتقدين لفرض الإغلاق بسبب الفيروس، وصرح بأنه يعتقد بأن مخاطر المرض أقل بكثير مما يُبلغ عنه، خاصةً بالنسبة للشباب.

وقال ماسك في تغريدته الأولى "هذا جنون يا جيف بيزوس"، ثم أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها، "لقد حان وقت تفكيك أمازون. فالاحتكارات المطلقة أمر خطأ".

وكلا الرجلين ماسك وبيزوس من الأثرياء الذين يشرفون على شركات استكشاف الفضاء الخاصة المتنافسة، بالإضافة لمهامهم في تيسلا وأمازون.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020