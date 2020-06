كشفتها ميزة بنظام أبل الجديد.. هل تتجسس تيك توك على مستخدميها؟

كشف تقرير جديد عن أن ميزة أمنية جديدة في نظام تشغيل أبل الجديد أي أو أس 14 تمكنت من اكتشاف تجسس تطبيق "تيك توك" على الملايين من مستخدميه.

ويقول التقرير إنه تم القبض على منصة التواصل الاجتماعي الشعبية متلبسة بنسخ النصوص من جهاز المستخدم كل بضع ثوان، مما يتيح تسجيل النقرات على لوحة المفاتيح الخاصة بهم بشكل فعال من دون علمهم.

ورغم أن هذا تم في السابق بشكل سري، فإن مستخدمي الإصدار التجريبي من نظام آيفون الجديد من أبل أصبحوا يتلقون إشعارات عندما يقوم أحد التطبيقات بجمع بيانات المستخدم، وتلقوا الكثير من هذه الإشعارات عند الكتابة على "تيك توك".

وشارك جيريمي بيرغ، رئيس دليل الرموز التعبيرية (Emojipedia) عبر الإنترنت مقطع فيديو عن نسخ البيانات أثناء العمل على التطبيق، وألقى اللوم في البداية على ميزة التنصت.

وفي تصريح لصحيفة تيلغراف البريطانية، التي نشرت الخبر أول مرة، قال المتحدث باسم "تيك توك" إن ما يراه المستخدمون هو في الواقع "ميزة مصممة لتحديد السلوك المتكرر غير المرغوب فيه"، وليس انتهاكا مقصودا للخصوصية.

وأوضح المتحدث "لقد أرسلنا بالفعل نسخة محدثة من التطبيق إلى متجر أبل الإلكتروني لإزالة ميزة مكافحة البريد العشوائي للقضاء على أي ارتباك محتمل"، مؤكدا أن "تيك توك ملتزمة بحماية خصوصية المستخدمين والشفافية في كيفية عمل تطبيقنا".

iOS 14 beta has a banner to confirm when you paste from another device (eg copy on a Mac and paste on iPhone)

Seems to be bugging out and showing with every keystroke in TikTok pic.twitter.com/aFKNfZnpyb

— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020