تعزز إبداعهم وتوفر فرص عمل.. 5 مواقع وتطبيقات سهلة لتعليم البرمجة للأطفال

يساعد تعلم البرمجة على تحسين حل المشكلات ومهارات التفكير الحسابي عند الأطفال، ويمكنه أيضا توسيع فرصهم الوظيفية في المستقبل ومنحهم وسيلة للتعبير عن إبداعهم وأفكارهم بطرق فريدة.

وتعلم البرمجة مثل تعلم التحدث بلغة أجنبية، حيث يتعلمها الأطفال الصغار أسرع من البالغين لأن أدمغتهم لا تزال تنمو وتتطور.

وإذا لم يكن الآباء يعرفون كيفية البرمجة، فيجب عليهم الاعتماد على موارد أخرى لتعليمها للأطفال. ولحسن الحظ، فإن هناك الكثير من المواقع التي تعلم البرمجة للأطفال مجانا أو باشتراك بسعر مخفض.

جي آر كود أفنجرز (JR Code Avengers)

هو واحد من العديد من دورات كود أفنجرز (Code Avengers)، وهي منصة على الإنترنت تستخدم لتعليم الأطفال البرمجة.

هناك ثلاثة خيارات بناء على العمر ومستوى الخبرة، أولها "الأساسي" للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما بدون خبرة، و"المتوسط" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما مع معرفة بالبرمجة الأساسية فقط، وأخيرا "المتقدم" للأعمار من 13 إلى 16 مع فهم أكثر من الأساسي للبرمجة.

ويتطلب جي آر كود أفنجرز اشتراكا، فالدورات ليست مجانية فيه، ولكنها تقدم تجربة مجانية لمدة 30 يوما.

الأسعار تتراوح بين 20 دولارا و29 دولارا شهريا، بحسب خطة الدفع التي يختارها المشترك، وجميعها تقدم نفس الميزات.

ومن هذه الميزات الدخول غير المحدود لأكثر من 500 درس وأكثر من 100 مشروع موجه ومسابقات، وإمكانية التخزين السحابي.

يتطلب جي آر كود أفنجرز اشتراكا، فالدورات ليست مجانية ولكنها تقدم تجربة مجانية لمدة 30 يوما (جي آر كود أفنجرز)

كود القتال (Code Combat)

كود القتال هي لعبة برمجة للأطفال من سن 5 أعوام إلى 17 عاما، المستويات الأساسية منها مجانية، وتتوفر مستويات إضافية للاشتراكات الشهرية.

يعلّم هذا الموقع المجاني لألعاب الأطفال البرمجة بلغتي جافاسكربت (JavaScript) وبايثون (Python) باستخدام البرمجة النصية، ويلعب الأطفال من خلال مستويات مختلفة.

تبدأ الدروس بمفاهيم مثل النحو والطرق والحلقات والمتغيرات، وتتميز اللعبة برسومات ممتعة لمساعدة الأطفال على تعلم البرمجة.

كما يوفر لهم القدرة على التواصل مع لاعبين آخرين والمشاركة في رياضة جماعية.

سويفت بلاي غروندس (Swift Playgrounds)

هو تطبيق مجاني لأجهزة ماك وآيباد، يجعل التعلم ممتعا وتفاعليا ولا يتطلب معرفة برمجية.

تعد سويفت بلاي غروندس نقطة انطلاق مثالية للأطفال لتعلم مهارات البرمجة، حيث التصميم يهدف لمساعدتهم على تعلم البرمجة بطريقة ممتعة، فهي بسيطة وجذابة وممتعة وتأتي مع مجموعة من الدروس المصممة من آبل.

يحل الأطفال الألغاز التفاعلية في دروس التعليمات البرمجية لمساعدتهم على إتقان أساسيات البرمجة، ويجربون مجموعة واسعة من التحديات أثناء استكشافهم لتجارب التشفير المختلفة.

تتكون الملاعب من طائرات مسيرة وروبوتات تنتظر الأوامر. وبينما يتعلم الأطفال كتابة التعليمات البرمجية، يتحكمون فيما تفعله الروبوتات والطائرات، وعندما يتقن الأطفال الأساسيات، يمكنهم الانتقال إلى تحديات إضافية أثناء تقدمهم إلى المستوى التالي.

تعد سويفت بلاي غروندس نقطة انطلاق مثالية للأطفال لتعلم مهارات البرمجة (سويفت بلاي غروندس)

كودابل (Kodable)

هو تطبيق إبداعي لمساعدة الأطفال على تعلم البرمجة الأساسية للأعمار من 4 إلى 11 سنة.

المنهج الأساسي مجاني، وتقدم كودابل أيضا رسوما ثابتة للآباء تتضمن منهجا متقدما يمكن الوصول إليه من أي جهاز. يستخدم الأطفال أساسيات علوم الحاسوب من خلال الدروس الموجهة ذاتيا، فيبدعون ويلعبون إلى جانب شخصيات لطيفة.

تشتمل الدروس على مستوى رياض الأطفال ويتعلمون في البداية لغة جافاسكربت، ومع تقدمهم يقومون ببناء شخصياتهم الخاصة، وإنشاء مستويات، والعمل مع المبرمجين الآخرين.

تينكر (Tynker)

يقدم تينكر عينة من دورات البرمجة المجانية للأطفال، ويتطلب الوصول إلى المكتبة الكاملة لأكثر من 40 دورة نصية، وأكثر من 3700 وحدة تعليمية، اشتراكا شهريا.

يتعلم الأطفال في بيئة الإنترنت الذاتي، وتعتمد دورات البرمجة على الفضاء، وتستند إلى الألعاب باستخدام سفن الفضاء والصواريخ والفضائيين. ينشئ الأطفال تطبيقاتهم وألعابهم ويبنونها بالسرعة التي تناسبهم. تينكر مناسب لجميع الأعمار من المبتدئين إلى المبرمجين المتقدمين.

دورات البرمجة تعتمد على الفضاء وتستند إلى الألعاب باستخدام سفن الفضاء والصواريخ والفضائيين (تينكر)

ستينسل (Stencyl)

هو برنامج برمجة مجاني لإنشاء ألعاب الأطفال، حيث يمكن للمستخدمين عمل ألعاب أندرويد وآيفون وماك وويندوز.

ويبني الأطفال في سن السادسة فما فوق ألعابهم وشخصياتهم وعوالمهم، أما الأصغر سنا فإن الرسومات تكون ملائمة أكثر لهم.

يحصل الطلاب الأكثر تقدما على خيار لرؤية وتحرير الشفرة النصية (الكود البرمجي) في الألعاب التي يلعبونها، ويُطلب منهم تنزيل البرامج وإعدادها، وتوفر المنتديات دعما للأطفال. سيستمتع الأطفال الذين يستطيعون تطوير اللعبة وتفاصيل التصميم بتعلم البرمجة باستخدام ستينسل.

هل أنت جاهز؟

في عالم اليوم المعاصر، يعلم الجميع أن تعلم البرمجة يعطي الأطفال فرصة لمستقبل أفضل، ويعتمد اختيار المورد الأنسب لطفلك على العمر والاهتمام ومستوى المعرفة.

ويمكن أن تساعدك الموارد المجانية والمدفوعة السابقة في معرفة المكان المناسب لبدء تعليم أطفالك البرمجة.