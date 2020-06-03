"لن يفيدك الآيفون المسروق بشيء".. آبل توجه رسالة لسارقي متاجرها

تواجه الولايات المتحدة احتجاجات كبيرة بعد أسبوع من مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله في مينيابوليس في 25 مايو/أيار الماضي، وشهد يوم الأحد الماضي أعمال شغب ونهب للعديد من محلات التجزئة الراقية، وكان لآبل نصيب من هذه الهجمات، وقد اتخذت الشركة العملاقة إجراءات لحماية الموظفين ومنع المزيد من الضرر.

وأرسل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل رسالة إلى موظفيه مع تصاعد تلك الاحتجاجات، قائلا "هناك ألم محفور بعمق في روح أمتنا وفي قلوب الملايين، للوقوف معا يجب علينا أن ندافع عن بعضنا البعض، وأن ندرك الخوف والأذى والغضب الناجم عن القتل العنيف لجورج فلويد وتاريخ أطول بكثير للعنصرية".

وتابع كوك "في آبل، كانت مهمتنا وستبقى دائما هي ابتكار التكنولوجيا التي تمكن الناس من تغيير العالم إلى الأفضل، لطالما استمددنا القوة من تنوعنا، ورحبنا بالناس من كل مناحي الحياة إلى متاجرنا في جميع أنحاء العالم، ونسعى جاهدين لبناء آبل تشمل الجميع".

وتفهم موظفو آبل هذه الكلمات، حيث اتخذ عملاق التكنولوجيا قرارا بإغلاق معظم متاجره في الولايات الأميركية من أجل سلامة هؤلاء الموظفين وعملائه، وأصبحت المتاجر التي أعيد فتحها للتو بعد إغلاق طويل بسبب فيروس كورونا هدفا مفضلا للنهب، نظرا لقيمة الأجهزة المعروضة، وتم اتخاذ قرار بإزالة المخزون من طوابق المتاجر ووضعها في خزنات مغلقة.

فقد تعرضت متاجر آبل للهجوم أو التخريب في واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وفيلادلفيا، حيث قام اللصوص بسرقة أي منتجات لآبل طالتها أيديهم، ولكن كونها شركة آبل فلا يمكن أن تمر هذه السرقات دون أن تكون هناك عواقب.

برامج التقارب

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن آبل تقوم بتشغيل أحد أشكال برامج التقارب التي تعمل على تعطيل الجهاز عندما يتم أخذه بشكل غير قانوني من أحد المتاجر.

ولم تكن هذه التكنولوجيا ظاهرة للجمهور في السابق، ولكن قامت آبل بإرسال رسالة إلى اللصوص الذين استولوا على أجهزتها الجديدة تقول: لا تفتح جهازك المسروق فقد "تم تعطيل هذا الجهاز ويتم تتبعه، وسيتم تنبيه السلطات المحلية".

ومن غير المحتمل أن يتم إرجاع أي من هذه الأجهزة إلى المتاجر، ولكن هذه ليست النقطة، وقد يتم تجريدها لأجزاء، وعلى الأرجح أنه سيتم التخلص منها بسرعة بسبب مخاوف من وجود شكل من أشكال التتبع.

وكانت آبل قد اتخذت خطوات سابقة، في محاولة لجعل أجهزتها عديمة القيمة بمجرد سرقتها أو ضياعها، فطورت وظيفة "ابحث عن هاتفي" (Find My Phone) التي تمكن المستخدمين من تعقب الآيفون الخاص بهم.

وفي هذا الصدد، تقول آبل "إذا فقدت جهازك فضعه في وضع الفقد لقفله على الفور والبدء في تتبع موقعه".

وبالنسبة للمستخدمين الذين يفقدون أجهزة آيفون الخاصة بهم، تقدم آبل نصائح مفيدة بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في سرقة أحد متاجرها فإن النصيحة أكثر بساطة: لا تفعل فلن يعمل الجهاز المسروق، وقد يؤدي إلى ضيوف غير مرحب بهم على بابك.