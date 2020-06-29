كشفه تسريب جديد.. خبر غير سار لمنتظري آيفون 2020

تخطط شركة أبل للتوقف عن تضمين شاحن الهاتف وسماعات أيربودز في هواتفها الجديدة مع طرازات 2020، وستزيل الشاحن من عبوة آيفون إس إي الجديدة في وقت لاحق هذا العام، حسب تسريب حديث.

وذكر تسريب من قبل منغ شي كو -ويعد من أشهر متابعي منتجات الشركة الأميركية- الذي نُشر في المواقع المتخصصة في تسريبات أبل؛ أن الشركة تحاول تعويض زيادات التكلفة التي تأتي مع ترقية آيفون لشبكة الجيل الخامس.

وسيكون التغليف الأصغر أكثر صداقة للبيئة، ويقلل أيضا تكاليف الشحن، نظرا لأن المزيد من الهواتف يمكن أن تناسب شحنة واحدة.

وتحتوي علبة آيفون الحالي -بالإضافة إلى جهاز آيفون- على سماعات أيربودز لجميع الطرازات، ومحول 5 واطات من فئة يو إس بي-إي مع طرازات 11 وأس إي، ومحول 18 واطا يو أس بي-سي مع طرازات برو 11 وبرو 11 ماكس.

وجاء تضمين شاحن 18 واطا العام الماضي بعد سنوات من الشكاوى بشأن محول 5 واطات البطيء، لذا سيكون من المفاجئ رؤيته يختفي بسرعة. ومع ذلك، ليس من الواضح إذا كان هذا سيشمل جميع أجهزة آيفون.

وتذكر تقارير أن أبل تطور شاحنا سريعا جديدا بقوة 20 واطا يأتي جنبا إلى جنب مع طرازات آيباد الجديدة.

ويعتقد كو أن جهاز آيباد مقاس 10.8 بوصات سيأتي في وقت ما هذا العام، مع جهاز آيباد ميني مقاس 8.5 بوصات في النصف الأول من عام 2021. ومن الواضح أن أجهزة آيباد هذه ستأتي مع شاحن 20 واطا، والذي سيكون متاحا للشراء بشكل منفصل لأصحاب هواتف آيفون.