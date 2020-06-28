بعد استحواذ أمازون على شركة سيارات ناشئة.. ماسك يتهم بيزوس بتقليده

أعلنت شركة أمازون الاستحواذ على شركة "زوكس" (Zoox) الناشئة للسيارات ذاتية القيادة، مما يجعلها الصفقة الأولى لها في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة الذي تسيطر عليه شركة تيسلا (Tesla) الأميركية.

وانتقل التنافس بين مالكي "بلو" و"سبيس إكس" جيف بيزوس وإيلون ماسك مؤسس تيسلا من الفضاء إلى الأرض بعد هذه الصفقة التي استحوذت عليها أمازون، بأكثر من مليار دولار.

شاركت أمازون القليل من التفاصيل حول كيفية تخطيطها لاستخدام تقنية زوكس في منشور على مدونتها، حيث قالت "إن فريق قيادة زوكس، بما في ذلك الرئيس التنفيذي عائشة إيفانز وكبير مسؤولي التكنولوجيا جيسي ليفينسون، سيواصلون إدارة الشركة كعمل مستقل".

ويقول المحللون إن استحواذ أمازون على زوكس يعطي نظرة جيدة على تفكيرها في عدد من المجالات المختلفة، بما في ذلك توسيع التسليم وإستراتيجية الاندماج والاستحواذ المستقبلية.

إيلون ماسك يسخر من جيف بيزوس

استقبل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات خبر استحواذ أمازون على شركة زوكس الناشئة للسيارات ذاتية القيادة يوم الجمعة، بتغريدة ساخرة يتهم فيها منافسه "بتقليده".

ولمح ماسك في تغريدته إلى أن جيف بيزوس هو مقلد من خلال تمويه كلمة "Copycat" وتعني التقليد غير الشرعي بكتابة "Copy" واستبدال صورة قطة بكلمة "Cat".

وأفاد مارك ماتوسيك من موقع بيزنس إنسايدر (Business Insider) في مايو/أيار بأن أمازون مهتمة بشركة زوكس للمساعدة في إنهاء عملية توصيل الطرود الخاصة بها.

وتم تصميم سيارات زوكس لتعمل كسيارات أجرة وتوصيل الطلبات، على عكس سيارات تيسلا التي تم تصميمها مباشرة للعملاء.

وكان ماسك قد قال في عام 2019 إنه بحلول منتصف عام 2020، ستكون سيارات شركته ذاتية القيادة تعمل بكامل طاقتها دون تفاعل بشري، مما يعني أن السائقين لن يضطروا إلى النظر إلى الطريق أثناء القيادة. ورد عليه مؤسس زوكس ورئيس قسم التكنولوجيا جيسي ليفنسون في مؤتمر أيجنيشن (IGNITION) في العام نفسه أنه لا توجد فرصة لحصول ذلك.

وقال ليفنسون في المؤتمر "ليس لديهم ما يكفي من أجهزة الاستشعار أو أجهزة الحاسوب للقيام بذلك خصوصا إذا أخذنا بالحسبان عدم وجود تقنية معروفة للتحكم بالسيارة عن بعد جاهزة للاستخدام حاليا"، مضيفًا "إن سياراتهم رائعة" معتبرا أن نظام تيسلا ذاتي القيادة هو الأفضل ولكن على الطرق المستقيمة فقط.

وقدرت زوكس أخيرا بمبلغ 3 مليارات و200 مليون دولار، مثل غيرها من شركات السيارات المستقلة، ولكنها تلقت ضربة مالية بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وسرحت 120 موظفا في أبريل/نيسان. وجاهدت الشركة لزيادة رأس المال أخيرا، ووفقا لموقع أكسيوس، ويمكن لهذه الصفقة أن تساعدها في البقاء على قيد الحياة.

استحواذ أمازون على زوكس يأتي بعد استثمارات في الشركات الناشئة الأخرى ذات الصلة بالسيارات (موقع زوكس)

ويؤكد الاستحواذ على زوكس الاهتمام المتزايد للرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس في صناعة السيارات العامة، فقد أخبر بيزوس الموظفين سابقا أنه "متحمس جدا" لصناعة السيارات بسبب كل الابتكارات الجارية، مضيفا أنه مجال يرغب في "المشاركة فيه".

ويأتي الاستحواذ على زوكس بعد استثمارات أمازون في الشركات الناشئة الأخرى ذات الصلة بالسيارات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك شركة آرورا (Aurora) ذاتية القيادة وشركة ريفيان (Rivian) لصناعة السيارات الكهربائية.

ويمكن أن يفتح الاستحواذ على زوكس الباب أمام أمازون للدخول إلى أسواق توصيل الركاب وتوصيل الطعام أيضا.