غباء أم تحيز؟.. الذكاء الاصطناعي يحول باراك أوباما إلى رجل أبيض

أدخلت صورة منخفضة الدقة لباراك أوباما -أول رئيس أسود للولايات المتحدة- في خوارزمية مصممة لتوليد وجوه منقطة، والنتيجة كانت رجلا أبيض، وتوضح الصورة المعالجة والمنشورة حديثا التحيزات المتأصلة في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

ولا يقتصر التحيز على أوباما فقط، فعند استخدام نفس الخوارزمية لإنشاء صور عالية الدقة للممثلة لوسي ليو أو عضوة الكونغرس أوكاسيو كورتيز من مدخلات منخفضة الدقة ستبدو الوجوه الناتجة بيضاء بشكل واضح.

نحتاج أولا إلى معرفة القليل عن التكنولوجيا المستخدمة هنا، فالبرنامج الذي يولد هذه الصور هو خوارزمية تسمى "بلس" (PULSE)، والتي تستخدم تقنية تعرف باسم "ترقية مستوى معالجة البيانات المرئية".

والترقية هي مثل عملية "التكبير والتحسين" التي نراها في التلفزيون والأفلام، ولكن على عكس هوليود لا يمكن للبرامج الجديدة إنشاء بيانات جديدة من لا شيء، وتوظف تلك البرامج التعلم الآلي من أجل ملء الفراغات وتحويل صورة منخفضة الدقة إلى صورة عالية الدقة.

وللقيام بهذا العمل تحتاج "بلس" إلى خوارزمية أخرى هي "ستايل جان" (StyleGAN)، والتي تم إنشاؤها بواسطة باحثين من نيفادا، وهي الخوارزمية المسؤولة عن تشكيل الوجوه البشرية الواقعية لأشخاص غير موجودين، والتي يمكنك رؤيتها على مواقع مثل (ThisPersonDoesNotExist.com)، وهي وجوه واقعية جدا لدرجة أنها تستخدم غالبا لإنشاء ملفات شخصية وهمية لوسائل التواصل الاجتماعي.

ما تفعله "بلس" هو استخدام ستايل جان "لتخيل" النسخة عالية الدقة من المدخلات المنقطة للصورة سيئة الجودة، وهي لا تفعل ذلك من خلال "تحسين" الصورة الأصلية ذات الدقة المنخفضة، ولكن من خلال إنشاء وجه عالي الدقة جديد تماما، والذي يبدو عندما يتم تقسيمه إلى وحدات البكسل مماثلا للذي أدخله المستخدم.

