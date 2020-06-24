ضربة جديدة لفيسبوك.. هذه أسباب تعطيل البرازيل خدمة واتساب لإرسال الأموال

أوقف المركزي البرازيلي نظاما تم إطلاقه حديثا يسمح لمستخدمي خدمة رسائل واتساب من فيسبوك بإرسال الأموال عبر الدردشات، وطلب من فيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) وقف المدفوعات والتحويلات عبر النظام.

وقال البنك في بيان "إن نشر الخدمة دون تحليل سابق من قبل السلطة النقدية يمكن أن يضر بنظام المدفوعات البرازيلي في مجالات المنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات".

وسمح النظام، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في عملية طرح على مستوى الدولة، للمستخدمين، بتحويل الأموال إلى أفراد أو شركات محلية داخل الدردشة، وإرفاق المدفوعات كما لو كانت صورة أو فيديو.

ويعتبر تحرك المركزي أحدث انتكاسة في المدفوعات لفيسبوك التي قلصت خططها لنظام مدفوعات عالمي يسمى ليبرا (Libra) بعد مواجهة مقاومة شديدة من المنظمين.

ولدى واتساب أكثر من 120 مليون مستخدم في البرازيل ثاني أكبر سوق لها بعد الهند، حيث كافحت أيضا من أجل طرح نظام للمدفوعات.

وذكر بيان المركزي البرازيلي أنه إذا لم تلتزم فيزا وماستركارد بالطلب فستخضعان لغرامات وعقوبات إدارية.

وقال متحدث باسم واتساب "خدمة المراسلة ستواصل العمل مع الشركاء المحليين والبنك المركزي لتوفير المدفوعات الرقمية لمستخدميها في البرازيل باستخدام نموذج أعمال مفتوح أمام المزيد من المشاركين، الذي من شأنه معالجة مخاوف المنظمين".

وأصدر المركزي لائحة تنص على أنه قد يتطلب من المشاركين في السوق الحصول على موافقة مسبقة للعمل في المدفوعات، وذلك قبل تعليق عمليات فيزا وماستركارد وواتساب.

قلصت فيسبوك خططها لنظام المدفوعات العالمي "ليبرا" بعد مواجهة مقاومة شديدة من المنظمين (الأناضول)

ضربة لفيسبوك

أطلقت واتساب خدماتها في البرازيل دون طلب تفويض من البنك المركزي، حيث كانت تعمل وسيطا بين المستهلكين والمؤسسات المالية.

ووصف بعض المراقبين قرار الهيئة التنظيمية بأنه رد فعل مبالغ فيه، وقال آخرون: واتساب تمثل خطرا محتملا على السوق والخصوصية.

وقال كارلوس دالتوزو الرئيس المشارك للأسهم في إليفين فايننشال (Eleven Financial) "من الغريب أن المركزي قرر تعليق خدمة واتساب، فالبنك قادر بالفعل على الإشراف على جميع المشاركين بالسوق الذين انضموا إلى واتساب. بالإضافة إلى ذلك فإن واتساب مفتوح لتشكيل شراكات جديدة".

وبدأت واتساب عملياتها في البرازيل بالشراكة مع شركة فنتيك نوبانك (Fintech Nubank) وبانكو دو برازيل إس إيه (Banco do Brasil SA) بالإضافة إلى فيزا وماستر كارد.

وفي انتكاسة منفصلة للمشروع، حظرت الوكالة البرازيلية لمكافحة الاحتكار المسماة اختصارا كاد (Cade) شراكة واتساب مع مشغل بطاقة الائتمان والخصم شيلو (Cielo) لمعالجة المدفوعات.

وتأتي خطوة المركزي البرازيلي في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة التنظيمية لإطلاق نظام الدفع الفوري الخاص بها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الذي يسمى بكس (Pix).

وقال المتحدث باسم واتساب "الخدمة ملتزمة بالعمل مع المركزي لدمج الأنظمة بمجرد توفر بكس، في حين قالت ماستركارد إنها ستلتزم بحكم البنك وستواصل تطوير بيئة دفع مبتكرة".

كما كانت البنوك الخاصة حذرة بشأن فتح بيانات عملاء قيّمة لعمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك. وأشار بعض المسؤولين التنفيذيين أيضا إلى القضايا الأمنية، بالإضافة إلى انعدام المساءلة إذا سارت المعاملة بشكل خاطئ.