قبل يوم من اجتماع المطورين لآبل.. تسريب صور لنماذج هاتف آيفون 12 القادم

شارك مسرب الأخبار الشهير سوني ديكسون العديد من الصور التي يقول إنها لنماذج تصنيع تشكيلة هاتف آبل "آيفون 12" القادم.

عادة ما تظهر صور لقوالب آيفون كل عام قبل بضعة أشهر فقط من الوقت المعتاد لإطلاق آبل لها في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول. وعادة ما تستند تلك القوالب إلى مخططات يتم الحصول عليها من سلسلة التوريد الصينية، مثل القوالب التي تسربت الأسبوع الماضي. وتستخدم هذه الدمى غالبا للمساعدة في اختبار الهاتف قبل الكشف الرسمي عنه.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

