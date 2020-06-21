يبث عبر الإنترنت غدا.. 5 أشياء من المتوقع أن تعلن عنها آبل خلال مؤتمر المطورين 2020

ستبث شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين هذا العام -المعروف اختصارا بـ"WWDC 2020″- غدا الاثنين عبر الإنترنت، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وعمليات الإغلاق المستمرة في معظم دول العالم، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن عدد من الأجهزة الجديدة وإصدارات حديثة من أنظمة التشغيل.

وسيكون مؤتمر مطوري آبل هذا العام تجربة مختلفة للكثيرين، خاصة المداومين على حضور الحدث شخصيا على مدار السنوات السابقة، بسبب التفاعلات المباشرة واللحظية التي كانوا يقومون بها عند كل إعلان، ولكن بالرغم من ذلك فهناك الكثير من التطورات التي من المتوقع أن تكشف عنها آبل، وهذه أهمها:

1- إصدار نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد

سيكون الإعلان الرئيسي في المؤتمر هو الإصدار الجديد من نظام تشغيل الهواتف الذكية "آي أو إس 14″، حيث تقوم آبل بالكشف عن أحدث إصدار خلال مؤتمر المطورين كل عام، لمنح المطورين متسعا من الوقت لاعتماد ميزات جديدة وتحسين تطبيقاتهم قبل إصداره بصورة رسمية في نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن أحدث التغييرات الرئيسية في النظام، وهي: شاشة رئيسية أكثر قابلية للتخصيص، من خلال تضمين خيار جديد لعرض القائمة التي ستحتوي على جميع رموز التطبيقات، مما يسهل على المستخدمين رؤية جميع تطبيقاتهم المثبتة في وقت واحد.

بالإضافة لذلك من المتوقع أن تقوم آبل بإتاحة الخيار للمستخدمين لتعيين متصفح الويب وتطبيقات البريد الإلكتروني التابعة لجهات خارجية كخيار افتراضي، مما يتيح لهم تفعيل تطبيقات، مثل: غوغل كروم أو جيميل، كتطبيقات افتراضية بدلا من سفاري أو تطبيق البريد التابع لها.

مؤتمر مطوري آبل لهذا العام تجربة مختلفة للكثيرين خاصة المداومين على حضور الحدث شخصيا (رويترز)

2- نظام التشغيل آيباد أو إس 14

من المتوقع أن تكشف آبل عن العديد من الميزات الجديدة في نظام التشغيل آيباد أو إس 14، مثل: ميزات الواقع المعزز الجديدة، والتحسينات التي أُدخلت على أداة إدارة كلمات المرور.

وبصورة عامة من المتوقع أن تواصل آبل تركيزها على تحسين أداء جهاز آيباد اللوحي لتعزيز إنتاجية المستخدمين، من خلال العديد من الميزات الجديدة.

3- المزيد من الميزات في الساعات الذكية

ركزت آبل على جعل ساعتها الذكية "آبل وتش" جهازا يركز على اللياقة البدنية والصحة، ومن المتوقع أن تستمر هكذا مع الإصدار الجديد من نظام التشغيل "وتش أو إس 7" (watchOS 7)، وذلك من خلال تضمين مجموعة متنوعة من التحسينات والميزات الجديدة، مثل: الميزات الصحية الجديدة، ووضع الأطفال، ووضع النوم، وغيرها.

آبل قد تقدم حاسوب آي ماك بتصميم جديد هذا العام ضمن المؤتمر (رويترز)

4- نظام التشغيل ماك أو إس 10.16

ستعلن آبل خلال المؤتمر أيضا عن نظام ماك أو إس 10.16، ومن المتوقع أن تكون أبرز ميزاته تطبيق الرسائل الجديد، حيث أشارت التقارير إلى أن آبل ستجلب تطبيق الرسائل نفسه الموجود في نظامي التشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" إلى أجهزة ماك.

ومن المحتمل أن يكون لدى آبل تطبيقات جديدة أخرى لنظام التشغيل "ماك أو إس" ستعلن عنها هذا العام أيضا، أو ربما تحسينات على تطبيقات "Catalyst" الحالية مثل: "Podcasts" أو "Apple News".

5- حاسوب آي ماك بالتصميم الجديد

أشار العديد من التقارير أيضا إلى أن آبل ستقدم حاسوب آي ماك بتصميم جديد هذا العام ضمن المؤتمر، حيث من المتوقع أن يكون الحاسوب الجديد بحواف أنحف، وبقياس 23 بوصة، بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسومات "نافي" (Navi) الجديدة من آبل.