بطريقة مبتكرة.. موظفو فيسبوك يحتجون على زوكربيرغ بسبب منشورات ترامب

احتج عدد من موظفي فيسبوك بطريقة مبتكرة على موقف رئيس الشركة مارك زوكربيرغ حيال منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي علق فيها على الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا.

وطلب الموظفون يوم عطلة رسمي كشكل من أشكال الاحتجاج، وقاموا بإنشاء رسالة بريد إلكتروني تلقائية للرد على الرسائل التي تردهم من خارج المكتب، تشرح للمتصلين معارضتهم لموقف شركتهم.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، شارك موظفو فيسبوك أيضًا انتقاداتهم للشركة علانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

I work at Facebook and I am not proud of how we’re showing up. The majority of coworkers I’ve spoken to feel the same way. We are making our voice heard.

— Jason Toff (@jasontoff) June 1, 2020