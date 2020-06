السر في هواتفهم.. نصائح تقنية إلى المحتجين للنجاة من رقابة الأمن الأميركي

في ظل استمرار المظاهرات الأميركية احتجاجا على مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد، فإن العديد من المنظمات الحقوقية تتخوف من احتمال أن تراقب الشرطة الاحتجاجات باستخدام جميع أنواع التكنولوجيا ومعدات التجسس، حيث أُبلغ بالفعل عن تحليق طائرة مسيرة (من دون طيار) لدوريات الجمارك والحدود فوق احتجاجات مينيابوليس.

ويقدم موقعا وايرد وفايس المعنيان بشؤون التقنية عددا من النصائح يمكن للمستخدمين الاستفادة منها لحماية خصوصياتهم، سواء في أوقات الاحتجاجات أو أي وقت آخر.

يقول الموقع في تقرير بعنوان "كيف تحتج بأمان في زمن الرقابة؟" إن هناك جانبين رئيسيين للمراقبة الرقمية يجب القلق بشأنهما. أحدها هو البيانات التي يمكن أن تحصل عليها الشرطة من هاتفك إذا تم احتجازك أو اعتقالك أو مصادرة جهازك، والآخر هو كاميرات وبرامج المراقبة، التي يمكن أن تشمل اعتراض لاسلكي للرسائل النصية، وأدوات التتبع مثل الماسحات الضوئية للوحات السيارات والتعرف على الوجه.

وفي هذا الإطار يقول تقرير آخر نشره موقع فايس الإلكتروني تحت عنوان "كيف تحتج دون أن تضحي بخصويتك الرقمية؟" إن أهم قرار يجب اتخاذه قبل مغادرة المنزل للاحتجاج هو ما إذا كنت تريد أخذ هاتفك. إذ يبث الهاتف الذكي جميع أنواع معلومات التعريف، ويمكن أن تجبر مؤسسات القانون مشغل شبكة الجوّال على تزويدها بالبيانات حول هويتك.

ويذكر التقرير أن الشرطة الأميركية تستخدم أجهزة مراقبة للهواتف الذكية عبر أبراج الاتصال، أو معرفات بطاقة الجوال الدولية المعروفة باسم آي أم أس أي (IMSI)، التي تنتحل هوية الأبراج الخلوية وتخدع جميع الهواتف في منطقة معينة للاتصال بها. هذا يمكن أن يعطي رجال الشرطة رقم هوية مشترك الهاتف المحمول لكل شخص موجود في احتجاج في وقت معين.

يقول مدير أمن غرفة الأخبار في "مؤسسة حرية الصحافة" هارلو هولمز إن "الجهاز الموجود في جيبك سيعطي بالتأكيد معلومات يمكن استخدامها للتعرف عليك".

لهذا السبب، يقترح هولمز على المتظاهرين الذين يريدون إخفاء هوياتهم أن يتركوا هاتفهم الأساسي في المنزل. إذا كنت بحاجة إلى هاتف للتنسيق أو كطريقة للاتصال بالأصدقاء أو المحامي في حالة الطوارئ، فأوقف تشغيله قدر الإمكان لتقليل فرص اتصاله ببرج اتصالات مزيف أو نقطة اتصال "واي فاي" تُستخدم من قبل الشرطة.

A few digital security tips for #protesters. Disable face/fingerprint unlock. Use a 6+ digit passcode, alphanumeric codes are even better. Don’t consent to searches of your devices. Do not unlock your device for police. Use @signalapp to communicate with each other. #protest

— Jerome D. Greco (@JeromeDGreco) May 29, 2020