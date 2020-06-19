لا تستطيع تنزيلها إلا بدعوة.. 6 تطبيقات مثيرة يتحدث عنها وادي السيليكون

يبتكر مطورو التطبيقات في وادي السيليكون طريقة جديدة لاختبار تطبيقاتهم، ففي كثير من الأحيان يتم تشغيل تطبيق أو خدمة جديدة لا يعرفها سوى جمهور محدود يمكنهم الوصول إليها.

وبدأ هذه الطريقة بريد "جيميل" منذ 15 عاما، فقد كان موقع البريد الإلكتروني -الأكثر شهرة الآن- عبارة عن خدمة مقصورة على المدعوين فقط.

وظهرت هذا الأسبوع دعوات لتطبيق بريد جديد اسمه "هاي" (Hey) في وادي السيليكون، وهي خدمة بريد إلكتروني جديدة تماما تعد بتحقيق وعد "جيميل" بمساعدة المستخدمين في إدارة بريدهم الوارد بشكل أفضل.

لكن "هاي" ليس التطبيق الجديد الوحيد الذي يتحدث وادي السيليكون عنه. وفيما يلي بعض التطبيقات التي تستحوذ على اهتمام سكان الوادي:

هاي (Hey)

تطبيق وخدمة بريد إلكتروني يعد بتسهيل إدارة البريد الإلكتروني من خلال تجميع الإيصالات والرسائل المتعلقة بالمعاملات تلقائيا، والرسائل الإخبارية والبريد الإلكتروني الترويجي، والرسائل الشخصية. لذلك، فهو نوعا ما مثل "جيميل" (Gmail)، ويفترض أن تكون هذه الخدمة أفضل.

كما يعِد هذا التطبيق بمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في تدفق الرسائل، مما يسمح لهم بتجاهل الرسائل المرسلة إلى مجموعة من الأشخاص، ودمج محادثات منفصلة معا في سلسلة رسائل واحدة، ومنع المتتبعين الذين يكتشفون متى وأين تم فتح الرسالة.

بيزكامب (Basecamp)

طور هذا التطبيق شركة "بيزكامب"، وهي شركة صانعي تطبيق إدارة المشاريع الذي يحمل نفس الاسم، وقد أطلقته يوم الثلاثاء الماضي ويكلف 99 دولارا سنويا، وحاليا لا يمكنك استخدامه إلا إذا كانت لديك دعوة. وتخطط الشركة لفتح هذا التطبيق للجمهور بشكل عام في يوليو/تموز القادم.

تطبيق وخدمة بريد إلكتروني يعد بتسهيل إدارة البريد الإلكتروني (موقع هاي)

كلوب هاوس (Clubhouse)

ظهر تطبيق الدردشة الصوتية الجماعية "كلوب هاوس" في الوقت الذي بدأ فيه الجميع تقريبا يعمل من المنزل ليزاحم تطبيقات مشهورة مثل "زوم".

ويسمح التطبيق للمستخدمين بالانضمام إلى غرف افتراضية مختلفة وعقد محادثات مع مجموعة من الأشخاص الذين تصادف وجودهم هناك.

حتى الآن، كان هذا التطبيق مقصورا على جمهور محدود وحصري ببعض الأشخاص مثل الرأسمالي الاستثماري مارك أندريسن، والممثل جاريد ليتو، وفنان الهيب هوب أم سي هامر.

وأسس مطور التطبيق بول دافيسون سابقًا خدمة "هايلايت" (Highlight)، وهي خدمة قائمة على الموقع الجغرافي واستحوذ عليها موقع "بينتريست" الشهير.

وانطلقت النسخة المبدئية (Beta) هذا الربيع، وهي خدمة مجانية لكنها محدودة بالمدعوين، ويمكنك طلب دعوة من خلال موقع التطبيق على الإنترنت.

التطبيق يسمح للمستخدمين بالانضمام إلى غرف افتراضية وعقد محادثات مع مجموعة من الأشخاص الذين تصادف وجودهم هناك (موقع كلوب هاوس)

رود تريب (Roadtrip)

يعمل تطبيق "رود تريب" على تجميع محبي الموسيقى والحفلات في غرف افتراضية، حيث يعمل شخص كمنسق أغاني "دي جي" (DJ)، وهناك قائمة انتظار للأغاني في قائمة تشغيل مباشرة.

ويمكنهم الدردشة مع بعضهم البعض عبر الرسائل النصية، واقتراح الأغاني، وإذا تمت دعوتهم من قبل منسق الأغاني فيمكنهم التحدث بصوت مرتفع إلى من في الغرفة.

وطور هذا التطبيق المدير الإداري السابق في "لاوركيس كابيتال" (Lowercase Capital) مات مازوو، وبرايان واغنر الذي كان سابقًا مطورًا رئيسيًا في "إمبراس" (Embrace) والذي يوفر خدمات تصحيح التطبيق.

انطلق التطبيق هذا الشهر كنسخة أولية مجانية ومحصورة على من لديه دعوة، ويمكنك طلب واحد من خلال صفحة "بروديكت هنت" (Product Hunt) الخاصة به.

سوبر هيومن (Superhuman)

يعِد هذا التطبيق بتجربة بريد إلكتروني انسيابية وفائقة السرعة، فتطبيقه وموقعه بسيط للغاية، وتريد الشركة تحميل الصفحات والرسائل خلال عُشر ثانية.

ويمكن للمستخدمين جدولة الرسائل والتراجع عن الرسائل المرسلة بالفعل. كما تقدم الخدمة مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح التي تتيح للمستخدمين إجراء المسح السريع عبر البريد الوارد أو إرسال الرسائل.

كما يفرز الرسائل تلقائيا إلى مناطق مختلفة، بما فيها واحدة للرسائل الإخبارية والأخرى لدعوات التقويم.

أسس مطور التطبيق راهول فوهرا خدمة "رابورتيف" (Rapportive) الرائدة في الامتدادات لجيميل، بالتعاون مع كونراد إيروين الذي كان أول مهندس في "رابورتيف"، وفيفيك سوديرا الذي أسس شركة "رابليف" (RapLeaf)، وهي شركة تسويق لقواعد البيانات.

انطلقت الخدمة عام 2017 كاختبار تجريبي خاص بتكلفة 30 دولارا شهريا، وحاليا بدأت تثير ضجة في وادي السيليكون، وهي لحد الآن محصورة بمن لديه دعوة، ويمكنك طلب الوصول من خلال الصفحة الرئيسية لموقع "سوبر هيومن".

"سوبر هيومن" يعِد بتجربة بريد إلكتروني انسيابية وفائقة السرعة (موقع سوبر هيومن)

كولاب (Collab)

يسمح "كولاب" للناس بصنع الموسيقى معا تقريبا، حيث يحمّل المستخدمون مقاطع الفيديو الخاصة بهم وهم يشغلون الموسيقى فيدمجونها مع مقاطع فيديو لآخرين.

ويمكن للمستخدمين دمج مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو العمل مع الأصدقاء، أو إجراء عمليات مزج باستخدام مقاطع الفيديو التي تم تحميلها من قبل أشخاص آخرين.

وطورت الخدمة مجموعة تجارب المنتجات الجديدة المعروفة اختصارا باسم "إن بي إي" (NPE) في فيسبوك، وانطلقت في مايو/أيار الماضي مجانا، ويمكن استخدامها فقط بدعوة تستطيع طلبها من خلال الصفحة الرئيسية لموقع التطبيق.

فهل أستطيع أن استخدمه؟ نعم، إذا تلقيت دعوة، ويمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار على الصفحة الرئيسية أيضا.