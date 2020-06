غرد بصوتك.. ميزة جديدة من تويتر لعدد محدود من مستخدمي "آي أو إس"

أطلقت تويتر ميزة جديدة على منصتها تتيح تسجيل مقاطع صوتية ونشرها كتغريدات، وتمت إتاحة الميزة لـ "مجموعة محدودة من المستخدمين" على نظام "آي أو إس" وفقا للشركة.

وقالت مايا باترسون وريمي بورغوين الموظفتان في تويتر، عبر مدونة على الإنترنت "في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفا للتعبير، كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة. لذا، بدءا من اليوم، نحن نختبر ميزة جديدة ستضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا للتغريد، صوتك الشخصي".

وللمستخدمين الذي أتيح لهم تجربة الميزة الجديدة، سيكون هناك رمز على شكل موجة بجانب رمز الكاميرا عند إنشاء تغريدة، وعند النقر عليه يظهر زر تسجيل أحمر أسفل الشاشة، والذي يمكنك النقر عليه لبدء تسجيل رسالتك.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020