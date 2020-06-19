غرد بصوتك.. ميزة جديدة من تويتر لعدد محدود من مستخدمي "آي أو إس"

أطلقت تويتر ميزة جديدة على منصتها تتيح تسجيل مقاطع صوتية ونشرها كتغريدات، وتمت إتاحة الميزة لـ "مجموعة محدودة من المستخدمين" على نظام "آي أو إس" وفقا للشركة.

وقالت مايا باترسون وريمي بورغوين الموظفتان في تويتر، عبر مدونة على الإنترنت "في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفا للتعبير، كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة. لذا، بدءا من اليوم، نحن نختبر ميزة جديدة ستضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا للتغريد، صوتك الشخصي".

وللمستخدمين الذي أتيح لهم تجربة الميزة الجديدة، سيكون هناك رمز على شكل موجة بجانب رمز الكاميرا عند إنشاء تغريدة، وعند النقر عليه يظهر زر تسجيل أحمر أسفل الشاشة، والذي يمكنك النقر عليه لبدء تسجيل رسالتك.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice! Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

وأوضحت المدونة "كل تغريدة صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية". وإذا كان لديك الكثير لتتحدث عنه فقط استمر ​​في الكلام، حيث إنه بمجرد الوصول إلى الحد الزمني للتغريدة الصوتية، تبدأ تغريدة صوتية جديدة تلقائيا في التسجيل، وسيتم بالتالي إنشاء سلسلة رسائل.

ولا يمكن إضافة الصوت إلا إلى التغريدات الأصلية، وفقا للمدونة، لذا لا يمكنك تضمينها في الردود أو إعادة التغريد مع تعليق. وهناك شيء ثانوي آخر يجب ملاحظته وهو أنه مهما كانت صورة ملفك الشخصي عند تسجيل مقطع صوتي، فسيتم إرفاقه دائما بالتغريدة الصوتية.

وقالت تويتر "ستتم إضافة صورة ملفك الشخصي الحالية كصورة ثابتة على المرفق الصوتي، ولن يتم تحديثها إذا قمت بتحديث صورة ملفك الشخصي".

ومن المتوقع أن تتم إتاحة الميزة الجديدة لجميع مستخدمي نظام التشغيل "آي أو إس" خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الاختبار، وحتى الآن لا يوجد معلومات حول موعد وصول هذا التحديث لمستخدمي أندرويد.