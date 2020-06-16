تحقيقات أوروبية مع آبل تتعلق بالمنافسة.. والشركة ترد: لا يوجد شيء مجاني

وجدت شركة آبل اليوم الثلاثاء نفسها هدفا لتحقيقين في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في متجر التطبيقات آبل ستور وآبل باي، بدعوى قيامها بممارسات تجارية مناهضة للمنافسة الشرعية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن أحد التحقيقات سيبحث في إلزام آبل باستخدام نظامها للشراء داخل التطبيقات على متجرها الخاص والقواعد التي تمنع مطوري التطبيقات من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخيارات أرخص في مكان آخر.

وجاءت القضية بعد شكوى من خدمة بث الموسيقى السويدية سبوتفي (Spotify) العام الماضي، التي قالت إن آبل كانت تحظر المنافسين لتطبيق الموسيقى الخاص بها آبل ميوزيك. بالإضافة لدفع رسوم 30% المفروضة على مطوري التطبيقات.

ورحبت سبوتفي بتحقيق الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها تأمل أن يتعامل المنظمون مع القضية على وجه السرعة. كما قدم منافس أصغر شكوى مماثلة تتعلق بالكتب الإلكترونية والكتب الصوتية في مارس/آذار الماضي.

وقالت مفوضة المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر في بيان "يبدو أن آبل عينت نفسها حارس البوابة.. عندما يتعلق الأمر بتوزيع التطبيقات والمحتوى على مستخدمي أجهزة آبل الشهيرة".

وتركز الحالة الثانية على شروط وأحكام شركة آبل بشأن كيفية استخدام خدمة الدفع عبر الهاتف آبل باي (Apple Pay) في تطبيقات التجار ومواقع الويب، وكذلك رفض الشركة السماح للمنافسين بالوصول إلى نظام الدفع.

رد آبل

وردت آبل متهمة بعض الشركات بتقديم شكاوى لا أساس لها، وانتقدت المنظمين الأوروبيين لمكافحة الاحتكار للاستماع إليهم وفتح تحقيقين بخصوص آبل ستور وآبل باي.

وقالت في بيان "إنه لأمر مخيب للآمال أن تقدم المفوضية الأوروبية شكاوى لا أساس لها من حفنة من الشركات التي تريد ببساطة رحلة مجانية، ولا تريد اللعب بالقواعد نفسها مثل أي شخص آخر".

وأضافت "نحن لا نعتقد أن هذا صحيحا، نريد الحفاظ على ساحة لعب متكافئة حيث يمكن لأي شخص بتصميم وعزم أن ينجح".