الشركة قدمت مبررا مختلفا.. فيسبوك تطرد موظفا انتقد علنا تقاعسها عن إزالة منشورات ترامب

طردت شركة فيسبوك موظفا انتقد قرار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بعدم اتخاذ إجراء ضد المنشورات المثيرة للجدل للرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر، وبررت الشركة القرار بتغريدة للمعني يوبخ فيها زميله بشأن قضية تتعلق بالأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة.

وكتب براندون ديل -وهو مهندس واجهة المستخدم في مكاتب فيسبوك في سياتل- على تويتر أنه تم فصله بسبب انتقاده زميله لرفضه تضمين بيان دعم لحركة "حياة السود مهمة" في وثائق برنامج كانا يعملان على تطويره، وبرر الموظف رفضه بعدم رغبته في اتخاذ موقف سياسي.

وقال ديل في التغريدة التي نشرها في 2 يونيو/حزيران الحالي إن "عدم الإدلاء ببيان بشأن الحادثة هو أمر سياسي بالفعل".

I asked @Vjeux to follow @reactjs's lead and add a statement of support to Recoil's docs and he privately refused, claiming open source shouldn't be political.

Intentionally not making a statement is already political. Consider that next time you think of Recoil. https://t.co/eVeGsKfmG0

— Brandon Dail (@aweary) June 2, 2020