لا تقم بتنزيلها.. كيف يمكن لهذه الصورة الجميلة تدمير هواتف أندرويد؟

تفاجأ المصور الفوتوغرافي غوراف أغراوال عندما علم من الأخبار أن صورته المذهلة لسانت ماري ليك التي التقطها الصيف الماضي بالحديقة الوطنية في مونتانا يمكنها تدمير عدد لا يحصى من الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

فإذا قام المستخدمون بتعيين الصورة كخلفية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، فستبدأ الهواتف في العمل والتوقف بشكل متكرر، مما يتطلب إعادة ضبط المصنع وهو ما يعني أن جميع البيانات الموجودة عليها سيتم مسحها.

وقال أغراوال لموقع قناة بي بي سي (BBC) "لم أفعل أي شيء عن قصد.. أنا حزين لأن الناس عانوا بسبب الصورة".

يبدو أن الصورة، التي تم تعديلها في برنامج أدوبي لايت روم (Adobe Lightroom) وتحميلها على منصة فليكر (Flickr) للصور، لا تسبب أي مشاكل على أجهزة آيفون. ولكن بسبب خطأ صغير أثناء تصدير الصورة أصبحت هذه الصورة الجميلة مدمرة لبعض العلامات التجارية للهواتف التي تعمل بالإصدار 10 من نظام التشغيل أندرويد.

مساحات اللون

والتقطت الصورة بكاميرا نيكون الخاصة، ثم قام المصور بتعديل صغير باستخدام برنامج التحرير أدوبي لايت روم الذي يوفر ثلاث خيارات لوضع الألوان لتحميل النتيجة النهائية، ويبدو أن هذا الخيار هو الذي يؤدي لخلل في بعض هواتف أندرويد.

فقد اختار أغراوال تحميل الصورة في صيغة آر جي بي (RGB) وهو نموذج الألوان الذي لم تتمكن هواتف أندرويد 10 من التعامل معه لأنها تستطيع التعامل مع الصيغة القياسية لآر جي بي (sRGB) الأكثر شيوعا، وأوضح ديلان روسيل مطور أندرويد أن مساحة اللون هذه قد لا تكون مدعومة على أجهزة معينة، وقال "إنها الطريقة التي يعرف بها الهاتف كيفية عرض الظل المناسب تمامًا من اللون الأخضر، على سبيل المثال".

وأضاف روسيل "ما حدث هنا أن الطريقة التي تتعامل بها بعض الهواتف مع هذه الحالات مختلفة، فقد يتعطل الهاتف لأنه لا يعرف كيفية التعامل معها بشكل صحيح، وربما لم يفكر مطورو البرامج في حدوث ذلك".

يقول المصور الذي لديه أكثر من 10 آلاف متابع على منصة التصوير الفوتوغرافي فليكر، ونشر أعماله من قبل في مجلة ناشونال جيوغرافيك، إنه لم يكن على دراية بالخلل لأنه لم يجربه أبدا، وأضاف "لم أكن أعلم أن الصيغة ستفعل ذلك.. فلدي جهاز آيفون، وخلفية هاتفي دائما صورة زوجتي".