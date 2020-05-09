منها التعرف على الخط اليدوي ونقله من هاتفك لحاسوبك وبالعكس.. ميزات جديدة لعدسة غوغل

أعلنت غوغل عن تحديث عدستها الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء، حيث يمكن للمستخدمين الآن نسخ نص مكتوب بخط اليد ولصقه مباشرة على الحاسوب المحمول.

وقال الكاتب آدم سميث -في تقريره الذي نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية- إن العدسة الذكية قبل هذا التحديث كانت قادرة على نسخ النصوص التي تلتقطها الكاميرا إلى الهاتف الذكي، أما الآن فيمكن نسخ النص من الهاتف إلى أي حاسوب مزود بمتصفح كروم وحساب على غوغل، كما أن النصوص يمكن أن تكون مكتوبة يدويا أو بلوحة المفاتيح.

وقالت غوغل في مدونتها: "الآن، عند تحديد نص باستخدام العدسة، يمكنك النقر على (النسخ إلى الحاسوب) للصقه بسرعة في جهاز آخر باستخدام غوغل كروم، دون الحاجة لتخزينه ونقله. إنها تقنية رائعة لنسخ الملاحظات المكتوبة بخط اليد بسرعة ولصقها في الحاسوب المحمول دون الحاجة إلى إعادة كتابتها جميعا".

ولكي تعمل وظيفة النسخ واللصق بشكل صحيح، ينبغي أن يستعمل المستخدمون أحدث إصدار من متصفح غوغل كروم، وينبغي تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بهم على كلا الجهازين.

كما حسّن التحديث الجديد للعدسة قدراتها في فهم اللغات الأجنبية أيضا، إذ سيتمكن المستخدمون الآن من تحديد النص باستخدام العدسة والنقر على زر "استماع" لسماعه بصوت عال.

وأضافت غوغل القدرة على البحث عن تعريفات جديدة باستخدام العدسة الذكية. وبالتالي، سيؤدي تحديد كلمة أو عبارة في كتاب أو صحيفة عبر العدسة، إلى إظهار صندوق منبثق يحتوي على معلومات حول الكلمة المحددة.

وأوضح الكاتب أن جميع هذه الميزات متوفرة على أجهزة آي أو إس مثل الآيفون 11 والآيباد برو، وأجهزة أندرويد عبر تطبيق غوغل على جهاز آي أو إس وتطبيق عدسة غوغل المنفصل على الأندرويد.

أما في بعض هواتف أندرويد -مثل جهاز بكسل 4 من غوغل- فتكون العدسة الذكية مدمجة مباشرة في تطبيق الكاميرا الأساسي دون الحاجة إلى تنزيلها.

ويمكن استخدام عدسة غوغل الذكية أيضا للتعرف على النباتات والحيوانات، ولجمع المعلومات حول المعالم من حولك، ولمسح الملابس والأثاث، وقراءة رموز الاستجابة السريعة.

الجدير بالذكر أن وظيفة عدسة غوغل الذكية تم تقديمها أول مرة عام 2017 كجزء من غوغل آي/أو.

وتستخدم العدسة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاكتشاف ما يوجد في الصورة، من خلال مقارنته بمجموعة بيانات من عدد لا يحصى من الصور المماثلة.