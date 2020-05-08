لتعليم طفلك القراءة أثناء الحجر الصحي.. غوغل تطلق تطبيق "ريد ألونغ"

أعلنت غوغل إطلاق تطبيقها الجديد "ريد ألونغ" (Read Along)، الذي يهدف إلى مساعدة الأطفال على تطوير مهارات القراءة والتعلم، وسط إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية في منشور على مدونتها "مع التزام العديد من الطلاب حاليًا منازلهم بسبب إغلاق المدارس، تبحث العائلات في جميع أنحاء العالم عن طرق لمساعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم القرائية".

وأضافت "لدعم الأسر، نشارك اليوم الوصول المبكر إلى "ريد ألونغ" (Read Along) من غوغل. وهو تطبيق أندرويد للأطفال الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات لمساعدتهم على تعلم القراءة، عن طريق تقديم تعليمات لفظية ومرئية أثناء قراءة القصص جهرًا".

ويعد التطبيق الجديد نسخة عالمية لتطبيق "غوغل بولو" (Bolo)، الذي أطلق في الهند العام الماضي، ويحتوي على قصص مقروءة باللغتين الإنجليزية والهندية. والآن قررت الشركة إطلاقه للمزيد من المتعلمين الصغار في جميع أنحاء العالم، وغيرت الاسم ليتناسب مع المستخدمين حول العالم.

ويستخدم "ريد ألونغ" ميزة التعرف على الكلام، وتحويل النص إلى كلام لمساعدة الأطفال على تعلم القراءة. ويتضمن التطبيق مساعدة خاصة للقراءة اسمها ضياء (Diya)؛ فبينما يقرأ الأطفال بصوت عالٍ، تكتشف ضياء إذا كان الطفل يعاني عند لفظ كلمة ويمكنها مساعدته في نطقها، كما تقوم بتشجيع الأطفال على بذل المزيد من الجهد والثناء عليهم. وفي أي وقت، يمكن للطفل أن يطلب من "ضياء" مساعدته في قراءة جملة أو نطق كلمة لا يعرفها.

مع تقدم الأطفال في التطبيق، يتم توفير ألعاب كلمات مصغرة، ويكسبون جوائز داخل التطبيق أثناء تحسين مهاراتهم.

ويمكن للوالدين إنشاء ملفات شخصية لأكثر من طفل، ليُخصص التطبيق تجربة القراءة حسب عمر الطفل وقدراته، وللحفاظ على أمان وخصوصية الأطفال.

وتقول غوغل إن التطبيق تم إنشاؤه مع مراعاة خصوصية الأطفال، وهو قادر على العمل من دون إنترنت، ولا تخزن غوغل أصوات الأطفال على خوادمها، وتؤكد الشركة أيضًا أنها لا تستخدم عينة من أصوات الأطفال لتحسين المنتج.

ولا توجد رسوم على التطبيق، كما لا يتضمن إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق أيضا، ويمكن للوالدين اختيار الاتصال بالإنترنت إذا كانوا يرغبون في تنزيل قصص إضافية.

يتوفر تطبيق "ريد ألونغ" الجديد الآن في أكثر من 180 دولة وبتسع لغات، مثل: الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والهندية. ووعدت الشركة بالاستمرار في تحسين التطبيق، وتوسيع مجموعة الكتب، وإضافة المزيد من الميزات.

وتقدم "ريد ألونغ" حاليا نحو خمسمئة قصة، وسيتم تحديثها بكتب جديدة، وبشكل مستمر، وهو حاليا متاح لنظام التشغيل أندرويد فقط، ويمكن تنزيله من متجر غوغل.