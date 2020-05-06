كيف ازدادت نسب الجرائم الإلكترونية خلال جائحة كورونا؟

تسببت جائحة كورونا في زيادة المخاوف إزاء هجمات سيبرانية تستهدف المستشفيات والشركات وإمدادات الطعام ووظائف حيوية أخرى، ومع انتشار الفيروس أصبح الاعتماد واسع النطاق على تقنيات العمل من المنزل والاستخدام الأوسع للخدمات عبر الإنترنت، مثل اجتماعات الفيديو والتسوق عبر الإنترنت واستخدام التطبيقات؛ فرصة لقراصنة المعلومات لاستغلال الأزمة الإنسانية في شن هجمات إلكترونية.

وكانت الجزيرة نت من خلال صفحة تكنولوجيا تناولت موضوع استغلال القراصنة لجائحة كورونا لتنفيذ حيل واختراقات اعتمادا على خوف المواطنين والمؤسسات من انتشار المرض، ورغبتهم في معرفة المعلومات المتعلقة به، وهذه بعض من الأساليب التي اتبعتها هذه الجهات:

البداية من اليابان

أول المستهدفين في عمليات الاختراق المسجلة، التي تستخدم جائحة كورونا، كانوا اليابانيين، فقد كشف الخبراء الأمنيون في شركتي أي بي أم أكس-فورس وكاسبرسكي النقاب عن هذه الحيلة التي تسمى إيموتيت (Emotet)، وهو أحد البرامج الضارة سيئة السمعة التي يعتقد أنها جزء من عملية كبرى لجرائم الإنترنت.

واكتشف "إيموتيت" لأول مرة عام 2014، وهو من برامج طروادة (Torjans)، حيث يعد برنامجا خبيثا متنكّرا في شكل ملف "آمن" مثل مستند نصي أو أغنية، وترفق هذه الملفات الخطيرة برسائل البريد الإلكتروني التي تبدو غير ضارة، في محاولة لخداع الضحايا للنقر فوقها وتنزيلها.

في عملية احتيال فيروس كورونا الجديدة، يحذر المتسللون الضحية من أنه قد تم الإبلاغ عن مرضى مصابين في مدينته أو حيّه.

ثم يحث المتسللون الضحايا على فتح "مستند وورد" لمعرفة المصابين بالمدينة، ولكن الملف يشتمل على تعليمات برمجية ضارة تمنح المحتالين صلاحية التحكم في جهاز الضحية.

نتيجة لذلك، يمكن للمتسللين التجسس عليك والدخول إلى جهازك عبر الإنترنت، وتثبيت برامج ضارة أكثر خطورة.

اليابانيون كانوا أول المستهدفين في عمليات الاختراق المسجلة التي تستخدم جائحة كورونا (رويترز)

روابط كورونا المشبوهة تتزايد

نشرت الجزيرة نت على صفحة تكنولوجيا في مارس/آذار الماضي تحذير شركة "تشيك بوينت" الأميركية للأمن السيبراني من وجود أكثر من أربعة آلاف نطاق على الإنترنت متعلقة بفيروس كورونا -أي أنها تحتوي على كلمات مثل كورونا أو كوفيد- منذ بداية عام 2020.