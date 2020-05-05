بلوحة مفاتيح "ماجيك".. آبل تطلق ماك بوك برو الجديد

أطلقت شركة آبل أمس الاثنين نسخة محدثة من حاسوبها المحمول ماك بوك برو بقياس 13 بوصة، مع لوحة المفاتيح المعدلة المسماة "ماجيك" (Magic) -والتي ظهرت أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما واجهت لوحة المفاتيح القديمة انتقادات- ومع أداء أفضل للحاسوب ومساحة تخزين إضافية.

وبإطلاق ماك بوك برو الجديد يبدو أن آبل أوقفت بشكل كامل لوحة المفاتيح الآلية المثيرة للجدل المسماة "الفراشة"، والتي ظهرت أول مرة عام 2015 على جهاز ماك بوك مقاس 12 بوصة، وساعد تصميمها الأنيق الشركة في تحقيق مظهر عام أرقى لحواسيبها المحمولة.

لكن العديد من المستهلكين والمراجعين أبلغوا عن مشكلات في لوحة مفاتيح الفراشة، كأن تقوم بعض المفاتيح بالطباعة مرتين عند النقر عليها، أو أن لا تعمل على الإطلاق.

وبخلاف لوحة المفاتيح، يعمل الحاسوب المحمول الجديد بمعالجات إنتل، وهناك نوعان من المعالجات يمكن شرائهما في هذا الحاسوب، فالنسخة الأساسية تعمل بمعالجات إنتل من الجيل الثامن رباعية النوى، في حين يمكن للمستخدم الترقية إلى معالجات الجيل العاشر.

كما يأتي الجهاز مزودا بضعفي سعة التخزين التي كانت متوفرة في الجيل السابق، بحيث تبدأ بشكل أساسي بـ256 غيغابايت من نوعية أقراص الحالة المصمتة (إس إس دي) مع خيار رفعها إلى 1 تيرابايت، كما أن الشركة توفر للمحترفين الذين يتطلب عملهم سعة تخزين أكبر خيار الحصول على ماك بوك برو بسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايتات.

ويحتوي الجهاز على نفس شاشة ريتينا مقاس 13.3 بوصة بدقة 2560×1600 مثل طراز العام الماضي، بعد أن كانت الشائعات قد أشارت إلى أن آبل تعمل على حاسوب محمول مقاس 14 بوصة لاستبدال جهاز الحاسوب مقاس 13 بوصة.

ويأتي الجهاز بـ16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بالنسبة للنسخة الأساسية منه، مع خيار نسخة أعلى تضم 32 غيغابايتا من الذاكرة.

وقالت شركة آبل إن ماك بوك برو الجديد سيطرح بسعر يبدأ من 1299 دولارا، وسيكون متاحا في متاجر مختارة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.