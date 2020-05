"الوقت غير مناسب للاحتفال".. غوغل تؤجل إطلاق أندرويد 11

قالت شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث غوغل اليوم السبت إنها أجّلت حدث الكشف عن الإصدار الحديث لنظام التشغيل أندرويد، بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت غوغل عن التأجيل عبر حساب مطوري أندرويد على تويتر، وقالت "نحن متحمسون لإخبارك بالمزيد عن أندرويد 11، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للاحتفال، نحن بصدد تأجيل حدث 3 يونيو/حزيران والإصدار التجريبي لأندرويد 11. سنعود مع المزيد قريبا".

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

