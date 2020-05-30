"الوقت غير مناسب للاحتفال".. غوغل تؤجل إطلاق أندرويد 11

قالت شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث غوغل اليوم السبت إنها أجّلت حدث الكشف عن الإصدار الحديث لنظام التشغيل أندرويد، بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت غوغل عن التأجيل عبر حساب مطوري أندرويد على تويتر، وقالت "نحن متحمسون لإخبارك بالمزيد عن أندرويد 11، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للاحتفال، نحن بصدد تأجيل حدث 3 يونيو/حزيران والإصدار التجريبي لأندرويد 11. سنعود مع المزيد قريبا".

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon. — Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020

ولم تكشف غوغل عن موعد جديد للحدث، كما لم تقدم الشركة سببا محددا للتأخير، لكن التغريدة تشير إلى أن التأجيل بسبب الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في مينيابوليس بعد أن احتجزه ضابط شرطة أبيض بالضغط على رقبته بركبته مما أدى لاختناقه.

وكانت غوغل قد أصدرت بالفعل نسخة للمطورين من أندرويد 11، وكشفت النسخة عن ميزات مثل تسجيل الشاشة الأصلية ووظيفة سجل الإشعارات.

وكان الموعد الأصلي لحدث المطورين (I/O) الخاص بغوغل والذي كان المفترض أن تكشف فيه عن تفاصيل النسخة الحديثة من نظام التشغيل أندرويد وربما هاتف بكسل أي 4 في مايو/أيار من كل عام، ولكن لسوء الحظ، كان على الشركة إلغاء الموعد بسبب جائحة كورونا وتغييره ليصبح حدثا عبر الإنترنت وحددت 3 يونيو/حزيران المقبل موعدا لذلك قبل أن تعلن اليوم عن إلغائه مجددا.