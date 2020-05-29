يوتيوب تطلق ميزة الفصول لتسهيل التنقل في المقاطع الطويلة

أعلنت شركة يوتيوب الخميس إطلاق ميزتها الجديدة أقسام الفيديو (Video Chapters) التي تستخدم الطوابع الزمنية التي يُضيفها منشئو المحتوى إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتهدف الميزة الجديدة -الذي بدأت يوتيوب في اختبارها منذ أبريل/نيسان الماضي- إلى السماح للمشاهدين بالانتقال بسرعة وسهولة إلى القسم المراد مشاهدته من الفيديو، أو إعادة مشاهدة قسم من الفيديو.

والآن أصبحت ميزة أقسام الفيديو متاحة عبر الأجهزة المكتبية والمحمولة العاملة بنظامي "أندرويد، أي أو إس". وستفعل الميزة تلقائيا إذا أضاف منشئو المحتوى معلومات القسم إلى وصف الفيديو، مع سطور توضح الطوابع الزمنية لكل قسم وعنوانه، بحيث يرى المستخدم عند تمرير المؤشر عنوان ذلك الفصل.

تعتمد هذه الميزة بشكل أساسي على قيام منتج الفيديو بإدراج فواصل زمنية وإعطاء عنوان ووصف لكل فصل. ويجب أن يحتوي الفيديو على ثلاثة فواصل زمنية على الأقل مدة كل واحد منها تزيد على 10 ثوان.

وعلى الأجهزة المكتبية، لن يبدو الفيديو الذي يحتوي على فصول مختلفا تماما عما كان عليه شكل مقاطع الفيديو دائما، وأكبر تغيير بالكاد يمكن ملاحظته: سيحتوي الشريط المستخدم لإظهار تقدم الفيديو على فواصل سوداء صغيرة للإشارة إلى مكان انتهاء كل فصل وبدء فصل جديد.

وتعمل يوتيوب على مجموعة جديدة من اختصارات لوحة المفاتيح لجعل التخطي بين الفصول أسهل للمستخدمين.

وأرجع موقع "ذي فيرج" (The Verge) المختص بالتقنية سبب إطلاق هذه الميزة إلى أن ذلك جاء بعد أن وجدت الصعوبة التي يواجهها المستخدمون في متابعة الفيديوهات الطويلة عند رغبتهم بتخطي بعض المقاطع مباشرة للوصول للمقطع الذي يودون مشاهدته

وقال مات داربي (مدير المنتجات في يوتيوب) وروبرت طومسون (مصمم تجربة المستخدم "UX" في يوتيوب) إن فريقهم زار بالفعل منازل الأشخاص لإجراء بحث حول كيفية تفاعلهم مع مقاطع الفيديو.

وأكدت الشركة أن الميزة حظيت باستحسان كبير حين اختبارها، لذا قررت إطلاقها لجميع المستخدمين. وأضافت يوتيوب أن الميزة لن تؤثر على توصيات الفيديو.