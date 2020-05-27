لا تحتاج شبكة خلوية أو تطبيقات.. هكذا يمكنك إجراء مكالمة مجانية من هاتفك

يختلف مبدأ الاتصال عبر الواي فاي عن استخدام تطبيقات لإجراء المكالمات مثل واتساب أو فايبر أو إمو، ولهذا يحصل دائما ارتباك عندما يأتي ذكر مكالمات الواي فاي.

ويعرف الاتصال عبر الواي فاي بأنه إجراء مكالمة هاتفية بواسطة شبكة الواي فاي المتصلة بالهاتف بدلا من استخدام الشبكة الخلوية لمشغل شبكة الهاتف الخلوي في بلدك.

وهناك العديد من مشغلي الهواتف في بعض الدول، ومنها دول عربية، لا يسمحون بهذه الخاصية الموجودة على الهواتف الحديثة، فيمكن أن تستفيد من هذه الخدمة مع شبكة معينة، وتختفي بعدها إذا غيّرت الشريحة وانتقلت لشبكة أخرى.

ويستطيع المستخدم الذي لديه هذه الخاصية إجراء مكالمات خلوية مجانية خصوصا عند عدم وجود تغطية خلوية في المكان الذي يجري المكالمة منه كقبو المنزل أو الحقل.

وهناك مزايا عديدة للاتصال عبر الواي فاي، فنظرا لأنها تستخدم تقنية تسمى خدمة الصوت عالي الدقة، غالبا ما تكون المكالمات التي تتم عبر شبكة الواي فاي أكثر وضوحا وأسهل. ومع ذلك، سيعتمد ذلك على سرعة اتصالك بالإنترنت.

ولتعرف كيفية استخدام وتفعيل هذه الخاصية، يجب أولا التأكد من استخدام هاتف حديث نسبيا، واتباع الخطوات التالية:

تشغيل مكالمات الواي فاي على آيفون

1. افتح تطبيق إعدادات هاتفك.

2. انقر على خيار "شبكة الجوّال" لفتح قائمة شبكة الجوال.

3. ابحث عن خيار الاتصال عبر الواي فاي، واضغط عليه.

4. قم بتبديل مفتاح اتصال واي فاي إلى اليسار، بحيث يتحول إلى اللون الأخضر.

5. ستظهر نافذة منبثقة، مما يمنحك المزيد من التفاصيل عن نوع المعلومات التي يتم إرسالها إلى شركة الهاتف المحمول الخاصة بك عند تمكين اتصال واي فاي. اقرأ للتأكد من أنك موافق على الشروط، ثم انقر على "تفعيل".

6. ستظهر نافذة منبثقة أخرى تطلب منك تأكيد عنوانك من أجل الامتثال للوائح 911 الفدرالية. قد يتغير مظهر هذه النافذة المنبثقة قليلا اعتمادا على الناقل الخلوي. أكد عنوانك، ثم اضغط على "التالي".

7. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة من مشغل شبكة الجوال لإنهاء إعداد اتصال واي فاي على جهازك.

تشغيل مكالمات واي فاي على أندرويد

1. افتح برنامج الاتصال بهاتفك -الشاشة التي تكتب فيها أرقام الهواتف- وانقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

2. حدد "الإعدادات".

3. في القائمة التي تظهر، انقر على "الاتصال عبر واي فاي" ، ثم انقر على المفتاح المجاور لها حتى يتحول إلى اليمين.

4. سيُطلب منك تأكيد رغبتك في تمكين مكالمات واي فاي، ثم ادخل عنوانك. بمجرد الانتهاء من كليهما، سيتم تمكين الاتصال عبر واي فاي.