الميزات والتكلفة.. هل تستحق "يوتيوب بريميوم" التجربة؟

تعتبر يوتيوب أكبر منصة بث عامة في العالم، حيث يمكن لأي شخص بدء قناة عليها، وإنشاء محتوى ثم مشاركته مع العالم. وتطورت يوتيوب لتصبح نموذجا لبناء الأعمال، مما سمح للكثير من المشتركين بكسب مبالغ كبيرة من المال أثناء القيام بشيء يحبونه.

ويأتي المال من الإعلانات، فكل مقطع فيديو على يوتيوب تقريبا يعرض إعلانا واحدا أو أكثر، وتتشارك يوتيوب الأرباح مع صاحب المحتوى. ولكن الآن، غيرت خدمة الاشتراك في يتويوب بريميوم (YouTube Premium) هذه الديناميكية تماما.

ولكن ماذا يعني يوتيوب بريميوم؟

يوتيوب بريميوم.. وصناعة المحتوى المدفوع

يوتيوب بريميوم هي خدمة اشتراك مدفوعة مشابهة لنتفليكس وأمازون برايم، ولكن ما الداعي لدفع اشتراك لخدمة يوتيوب التي يمكنك الوصول إلى معظم مقاطع الفيديو على يوتيوب مجانا. إذن ما الذي ستحصل عليه بالضبط إذا دفعت السعر المطلوب لتجربة يوتيوب هذه؟

حظر الإعلانات لعملاء هذه الخدمة هو ربما إحدى هذه الميزات ولكنها ليست الوحيدة، فهناك محتوى خاص يعرض على هذه المنصة، كما أن هناك ميزات أخرى منها القدرة على تنزيل وتشغيل الفيديوهات في الخلفية وغيرها.

ستستعرض هذه الخدمات بالتفصيل لمعرفة هل تستحق الخدمة اهتمام المستخدمين؟

يوتيوب بريميوم خالية من الإعلانات

يعتبر حظر الإعلانات السبب الأول لتفكر في الاشتراك بخدمة يوتيوب بريميوم في حال استخدامك المستمر لهذه المنصة، أما إذا كنت تشاهد مقطعا من حين لآخر فقط، فقد لا تكون هذه الخدمة مناسبة لك.

ولكن بالنسبة للبعض خصوصا من يعملون في عالم التدوين التكنولوجي أو التصميم والهندسة أو حتى مشاهدي الألعاب فهم من مستخدمي اليوتيوب الدائمين، وهم يقدرون هذه الخدمة التي تعفيهم من رؤية الإعلانات التي تمتد أحيانا إلى خمسة أو ستة فواصل إعلانية مملة للفيديو الطويل.

خدمات بث الموسيقى تشهد منافسة شرسة بين مختلف المنصات (الأناضول)

المحتوى الأصلي.. ادفع لمحتوى أفضل

عندما نتحدث عن دفع مبلغ ليوتيوب لمشاهدة محتوى خاص يجب أن نقارن هذه الخدمة بخدمتي نتفليكس وأمازون، وهو ما يرجح كفة المنصتين العالميتين وعلو كعبهما مقارنة بخدمة يوتيوب. هذه بالطبع مسألة ذوق شخصي إلى حد كبير، لكننا لم نجد أي محتوى "يجب مشاهدته" بين الاختيارات التي تقدمها خدمة يويتوب بريميوم.

هناك قائمة من يوتيوب بريميوم على ويكيبيديا تعطي المشاهد فكرة عن المحتوى الخاص الذي تعرضه يوتيوب على هذه الخدمة.

تنزيل مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق يوتيوب

قد تكون لديك بالفعل القدرة على تنزيل مقاطع فيديو باستخدام تطبيق يوتيوب للجوال، فقد أتاحت المنصة هذه الميزة لبعض الدول النامية مجانا منذ فترة، ولكن إذا لم تكن في إحدى تلك الدول المحددة، فسيتعين عليك دفع ثمن هذا الامتياز.

سترى عند اشتراكك في يوتيوب بريميوم زر تنزيل أسفل مقطع فيديو في تطبيق يوتيوب. يمكنك استخدام هذا الزر لتنزيل الفيديو على ذاكرة هاتفك أو جهازك اللوحي. ويفيد ذلك في تنزيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام شبكة "واي فاي"، ثم مشاهدة المقاطع لاحقا. وسيفيدك ذلك إذا كنت ترغب في مشاهدة مقاطع فيديو على متن طائرة أو في مترو الأنفاق.

تحتاج فقط إلى اتصال نشط بالإنترنت كل ثلاثين يوما لتجديد الترخيص لمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.

السماح بتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية

يتيح لك الدفع مقابل يوتيوب بريميوم الاستماع إلى مقاطع فيديو يوتيوب في الخلفية أثناء التبديل إلى تطبيقات أخرى. تقريبا كما لو كانت بودكاست.

وتعتمد أهمية هذه الخاصية على نوع المحتوى الذي تشاهده، حيث يلجأ معظم الأشخاص لإيقاف مقاطع الفيديو مؤقتا إذا اضطروا إلى التبديل لتصفح البريد أو مواقع أخرى.

يوتيوب كيدز جزء من ميزات خدمة يوتيوب بريميوم (رويترز)

يوتيوب موسيقى بريميوم قد تكون صفقة مذهلة

تعتبر خدمات بث الموسيقى من الاتجاهات السائدة حاليا، وهناك الكثير من مقدمي هذه الخدمة، من بينها آبل ميوزيك وسبوتفي وأنغامي في الوطن العربي، وهي أسماء كبيرة في لعبة بث الموسيقى.

ومقارنة بالأسماء الكبيرة، فإن انطباعاتنا الأولى عن خدمة يوتيوب لبث الموسيقى ليست جيدة حيث تفتقر إلى الجودة في مجال التصميم بشكل عام.

وما يجعل هذه الخدمة مغرية هو أنها مدرجة تلقائيا في خدمة يوتيوب بريميوم، وهو ما يعفي المستخدم من دفع المال لتطبيقين بينما يمكنه الحصول على الموسيقى والأفلام في خدمة واحدة.

يوتيوب كيدز لمن لديه عائلة

إذا كان لديك أطفال وهم يشاهدون يوتيوب كيدز (YouTube Kids)، فسوف يسعدك معرفة أنهم لن يضطروا أيضا إلى مشاهدة الإعلانات. وقد يوفر لك هذا مزيدا من المال عن طريق منع جميع إعلانات الألعاب التي يرونها في يوتيوب كيدز المفتوح.

تكلفة يوتيوب بريميوم.. هل تستحق؟

يختلف سعر يوتيوب بريميوم من منطقة إلى أخرى، ففي أميركا الشمالية سعر الخدمة يبلغ 11.99 دولارا لاشتراك مستخدم واحد، و17.99 دولارا للاشتراك العائلي بينما في الخليج العربي تصل الخدمة لأقل من ثمانية دولارات للمستخدم الواحد. ويصل سعر الخطة العائلية لعشرة دولارات التي يمكن أن تشمل خمسة أشخاص في منزلك، حيث يحصل كل شخص على اشتراك يوتيوب بريميوم و"ميوزيك" أو موسيقى الخاصة به، لذا فهو توفير كبير.

بشكل عام، نعتقد أن يوتيوب بريميوم يمثل قيمة ممتازة مقابل المال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخطة العائلية. ولكن هل يستحق أموالك؟ إذا كنت تشاهد يوتيوب على أساس يومي، وتخشى من فاتورة الإنترنت أو بيانات جوال باهظة الثمن، وترغب في الاستماع إلى مكتبة الموسيقى الضخمة في يوتيوب دون إعلانات، ولديك أفراد عائلة يشاركونك اهتماماتك فإن هذا يكفي لجعل سعر الخدمة يستحق العناء.

ليس عليك دفع مال لتجربة الخدمة واتخاذ قرار بشأنها، فيوتيوب تقدم في وقت كتابة هذا التقرير إصدارا تجريبيا مدته شهر واحد، لذا يمكن للمستخدمين أن يجربوه ويحكموا بأنفسهم ما إذا كانت تجربة يوتيوب بريميوم تستحق الانتقال لها والدفع مقابل خدماتها.