جونسون يطلب استبعادها بعد تضييق ترامب.. هل تدفع هواوي فاتورة كورونا عن الصين؟

قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط للحد من مشاركة شركة هواوي في صناعة شبكات الاتصالات من الجيل الخامس "5G" البريطانية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وطلب جونسون من المسؤولين وضع خطط لتقليص مشاركة الصين في البنية التحتية البريطانية إلى الصفر بحلول عام 2023، وفق ما ذكرت الصحيفة في وقت متأخر أمس الجمعة.

ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع أن يستخدم جونسون تقليل الاعتماد على الصين وسيلة لتعزيز المحادثات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وضيقت حكومة ترامب مؤخرا الخناق على هواوي بمنع إمدادات الرقائق العالمية للشركة الصينية، حيث دخل هذا الأمر حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لكنها ستمنح فترة سماح مدتها 120 يوما.

وردت الصين بضرورة وقف الإدارة الأميركية ما سمته "القمع غير المبرر" ضد شركة هواوي، وتعهدت بحماية مصالح الشركات الصينية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها.

وتتعرض الصين لانتقادات بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا الذي بدأ فيها، وتنفي بكين مزاعم أميركية بأنها لم تكن شفافة بشأن تفشي المرض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله "ما زال (جونسون) يريد إقامة علاقة مع الصين، لكن صفقة هواوي ستتقلص إلى حد كبير". وأضاف أن التعليمات صدرت إلى المسؤولين للتوصل إلى خطة لتقليل مشاركة هواوي في أسرع وقت ممكن.

وينظر إلى هذه الخطوة بوصفها تغييرا كبيرا في الموقف البريطاني، خاصة بعد أن أكدت في أواخر أبريل/نيسان الماضي أنها ستسمح بأن يكون لهواوي دور في بناء شبكات الجيل الخامس.

وكانت بريطانيا قد قررت في يناير/كانون الثاني الماضي السماح لشركة هواوي بالدخول إلى ما قالت الحكومة إنها أجزاء غير حساسة من الشبكة، مما حد من مشاركتها بنسبة 35٪.

وكانت الولايات المتحدة قد أثارت مخاوف أمنية بشأن معدات هواوي، وحذرت من أن الحلفاء الذين يستخدمونها في شبكاتهم معرضون لخطر قطع تبادل المعلومات القيمة في إطار مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، كما أن جائحة كورونا ونظريات المؤامرة التي صاحبتها عقدت موقف شركة الاتصالات الصينية.