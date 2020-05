انتظرها ترامب لكنه قد لا يستخدمها.. ميزة جديدة في تويتر تثير الجدل

كشف موقع تويتر اليوم أنه يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم قبل إرسالها، وذلك في إطار تحركات تويتر الأخيرة لمساعدة المستخدمين في التحكم في محادثاتهم.

وسيتمكن المستخدم من تحديد من يمكنه الرد على تغريداته من عدة اختيارات متاحة، فإما أن يقصر الرد على الأشخاص الذين يتابعهم أو على الأشخاص الذين ذكرهم في التغريدة، وإذا لم يكن هناك أحد قد ذكر في التغريدة فسيمنع هذا الخيار أي شخص من الرد.

وأي شخص لا يقع ضمن المجموعة المسموح بها سيرى أن زر الرد غير مفعل (باللون الرمادي) على التغريدة، ولاحظ أن هذا لن يمنع أي شخص من التغريدات المقتبسة أو إعادة التغريد أو الإعجاب أو رؤية التغريدات المعنية.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020