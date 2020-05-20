كيف يمكنك محو سجل يوتيوب المحرج؟

لقد أمضينا جميعا ساعات لا تحصى في مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب، ومن المسلم به أن هناك بعض الفيديوهات التي لا ترغب في أن تظل ظاهرة على صفحة الموقع الأولى عند فتحها في العمل أو أمام الغرباء.

تقدم غوغل خيارات متعددة لإدارة سجل المشاهدة والبحث على يوتيوب، وإليك طريقة التحكم بما يظهر من فيديوهات سابقة على الموقع.

حذف الفيديوهات السابقة

– اذهب إلى صفحة يوتيوب بطباعة رابط الموقع youtube.com على متصفح سطح المكتب.

– توجه إلى "قسم المحفوظات" (History) بالنقر على الملصق في الشريط الجانبي الأيسر على الموقع.

– اختر "سجل المشاهدة" (Watch History)، لإلقاء نظرة على جميع مقاطع الفيديو التي شاهدتها عبر مختلف الأجهزة.

– حدد إلغاء "سجل المشاهدة بالكامل" "Clear All Watch History"، لإزالة جميع الفيديوهات المخزنة في ذاكرة الموقع.

– يمكنك أيضا منع يوتيوب من تتبع مقاطع الفيديو التي تشاهدها على الموقع عن طريق اختيار "إيقاف سجل المشاهدة".

حذف الكلمات المفتاحية من صندوق البحث

– حدد "سجل البحث" (Search History) لإدارة البحث على موقع يوتيوب، حيث يمكنك منع الكلمات المفتاحية التي كنت تبحث عليها من الظهور تلقائيا عند البدء في الكتابة في صندوق البحث.

– يمكنك إدارة بحث يوتيوب وسجل المشاهدة من خلال "لوحة التحكم في النشاط" (Activity control).

– انتقل إلى موقع التحكم في النشاط (Activity Control) بالضغط على رابط الموقع.

– انزل للأسفل للوصول إلى قسم "سجل بحث يوتيوب".

– لإيقاف سجل البحث مؤقتا انقر على مفتاح التبديل.

– لحذف سجل البحث انقر على "إدارة النشاط".

– في الصفحة التالية، حدد "حذف السجل حسب".

– حدد النطاق الذي تريد مسح محفوظات البحث الخاصة به.