كيف تحد من المعلومات التي تعرفها عنك مواقع الإنترنت؟

تظهر آخر الاحصائيات أن متصفح إنترنت إكسبلورر أصبح بالإجماع ثاني أكثر متصفحات الإنترنت شعبية، متراجعا عن عرشه الذي احتفظ به سنين طويلة منذ أطاح بمتصفح نتسكايب.
تطلب المواقع والتطبيقات من المستخدمين الوصول إلى الكثير من المعلومات لتجعل تجربة تصفح المستخدم أفضل، فهي تطلب منك الوصول إلى كاميرا الويب، ومكان وجودك الجغرافي لتقديم معلومات صحيحة.
لكن بعض البرامج تستغل هذا الإذن لإرسال إشعارات ورسائل تسويق مزعجة، مما يتطلب تقييد دخول هذه المواقع للمعلومات التي لا تحتاجها.
وتستخدم المواقع والتطبيقات ملفات تعريف الارتباط التي تسمى "كوكيز" (coockies)، وهي عبارة عن شفرات مصدرية (codes) تزرعها مواقع الويب على جهاز الحاسوب الخاص بالمستخدم لمعرفة معلومات عن المستخدم.
وتساعد هذه الملفات المواقع على معرفة المستخدم عند الزيارة الثانية للموقع، مما يسهل تصفح الموقع، (مثال: نلاحظ في كثير من الأحيان عند كتابة عنوان البريد في بعض المواقع الخاصة بالتسوق أن جميع المعلومات الأخرى تظهر تلقائيا، كالبلد ورقم الهاتف).
وتمنح معظم المتصفحات المستخدم القدرة على التحكم بملفات تعريف الارتباط التي يرغب في تقييدها أو الحد من المعلومات التي تجمعها أثناء التصفح.
1- متصفح كروم (Chrome)
إذا كان كروم هو المتصفح الذي تستخدمه فإنه يمكنك بالنقر على رمز القفل الموجود على يمين شريط العناوين على أي موقع ويب فتح قائمة بكل ما يمكن لهذا الموقع استخدامه كالكاميرا والموقع الجغرافي كما هو مبين في الصورة.
ستظهر قائمة طويلة من عناصر التحكم في الوصول، وتتضمن الموقع الجغرافي والكاميرا والميكروفون والإشعارات والصوت، ولإعادة كل هذه الخيارات بسرعة إلى حالتها الافتراضية انقر فوق إعادة تعيين الإذن (reset permissions).
ويمكنك ضبط كل خيار على حدة، كالسماح للوصول إلى الميكروفون، وحظر الوصول إلى موقعك الجغرافي، أو طلب الموقع إذنا في كل مرة، وتحفظ أي تغييرات تجريها على الفور.
2- متصفح موزيلا فاير فوكس (Mozilla Firefox)
في فاير فوكس، يتم الوصول إلى قائمة الأذونات التي يسمح بها الموقع بنفس الطريقة، وذلك بالنقر على رمز القفل أو رمز بسيط "i"، وإذا رأيت إذنا تريد منعه فانقر على علامة (X) الصغيرة المجاورة له.
وللحصول على نظرة أكثر تفصيلا عن الأذونات التي منحتها للمواقع، انقر على زر إعدادات المجاور لعنوان الأذونات، ولتقييد الموقع من الوصول إلى الموقع الجغرافي أوالكاميرا أوالميكروفون أوالإشعارات.
3- متصفح سفاري (Safari)
عندما يتعلق الأمر بمتصفح سفاري على نظام ماك فإنه يمكنك رؤية الأذونات التي يمتلكها الموقع حاليا، وإجراء تغييرات عليها عن طريق فتح قائمة سفاري والنقر على إعدادات (setting) لهذا الموقع.
ستظهر لديك قائمة الإذن وتشمل الكاميرا والموقع والوصول إلى الميكروفون، على سبيل المثال.
لإجراء تغييرات ما عليك سوى تمرير مؤشر الماوس فوق الخيار الذي تريد تغييره لتظهر لك القائمة المنسدلة.
للحصول على نظرة أكثر تفصيلا على هذه الإعدادات لجميع مواقع الويب التي قمت بزيارتها في الماضي، اختر تفضيلات "Preferences" من قائمة سفاري، ثم افتح علامة التبويب مواقع "websites"، يمكنك من هنا وضع قواعد ثابتة لمواقع الويب، مما يتيح لك حظر جميع المواقع من طلب الوصول إلى كاميرا الويب على سبيل المثال.
4- متصفح إيدج (Edge)
يمكن لأشخاص يعتمدون على متصفح "إيدج" (Edge) من ميكروسوفت التحقق من أذونات الموقع من خلال النقر على رمز القفل أو رمز "i" على يسار شريط العناوين، ويمكنك إلغاء أي أذونات منحتها بالفعل بالنقر فوق مفتاح التبديل.
وللحصول على معلومات أكثر تفصيلا لأذونات الموقع انقر على إدارة الأذونات من القائمة المنسدلة، اختر موقعا على الويب من القائمة التي تظهر، ويمكنك تبديل الأذونات مثل الإشعارات، والوصول إلى الكاميرا، والوصول إلى وضع ملء الشاشة أو إيقاف تشغيله، ولإلغاء جميع الأذونات التي منحتها للموقع انقر على مسح الأذونات.