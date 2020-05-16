شاهد- صور وتصاميم على الإنترنت.. هل تتحول شاحنة "سايبرترك" إلى عسكرية؟

صمم فريق من محبي شركة "تسلا" الأميركية نسخة مركبة تكتيكية خفيفة من شاحنة "سايبرترك" (Cybertruck) مصممة من أجل العمليات العسكرية مع مدفع رشاش في الأعلى.

يكشف الفيديو الذي أعده فريق "إلكتريك فيوتشر" الأميركي على يوتيوب بالتعاون مع مصمم الرسوم البيانية جان بيزيرت، عن شكل شاحنة "سايبرترك" المزودة برشاش مخصص للاستخدام في ساحة المعركة الحديثة.

وقال الفريق في وصف الفيديو "تشاورنا مع مصنعي المدرعات والمتخصصين العسكريين ومصممي السيارات للمساعدة في تخيل عربة قتالية تناسب الأراضي القاحلة بعد نهاية العالم".

وأضاف "يوفر بناء سايبرترك القوي ومجموعة نقل الحركة الكهربائية القوية قاعدة جيدة للمركبة ذات الحركة العالية.. كما أن المحرك الكهربائي الهادئ يجعلها مناسبة بشكل جيد لعمليات الاستطلاع".

إلى جانب ذلك، يمكن إطلاق طائرة مسيرة من الخلف لاستكشاف المنطقة المحيطة من أعلى.

وظهرت نسخة من الشاحنة مع مدفع دبابة مربوطة في الأعلى وآخر مع طلاء إضافي للدروع لنقل الأفراد عبر ساحة المعركة.

من الواضح أن التصاميم هي مجرد تصورات في الوقت الحالي، وليس لدى شركة "تسلا" خطط للعمل مع الجيش الأميركي في الوقت الحالي.

وكان مؤسس الشركة إيلون ماسك قد كشف النقاب عن شاحنة "سايبرترك" الكهربائية المضادة للرصاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهي مصنوعة من مواد فائقة الصلابة تستخدمها شركة صواريخ الفضاء "سبيس إكس" لبناء الصواريخ.

وتم تصميم الشاحنة لرحلات التخييم أكثر من كونها مدرعات لساحة المعركة، لكن ماسك قال إن "سايبرترك" يمكن أن تكون "أقرب إلى حاملة أفراد مدرعة من المستقبل".

وادعى ماسك خلال حدث إطلاق الشاحنة أن هيكلها مضاد للرصاص، حيث رمى أحد موظفي "تسلا" كرات معدنية صغيرة لتحطيم نوافذ الشاحنة، لكن المفاجأة أن النوافذ لم تصمد خلال التجربة.

ولم تحدد "تسلا" تاريخ إصدار "سايبرترك" لحد الآن، ولكن يحتمل أن تكون على الطرق بحلول أواخر العام 2021.