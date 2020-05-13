حتى بعد انتهاء وباء كورونا.. موظفو تويتر لن يعودوا إلى مكاتبهم

أرسل جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بريدا إلكترونيا إلى الموظفين أمس الثلاثاء يخبرهم فيه أنه سيسمح لهم بالعمل من المنزل بشكل دائم حتى بعد انتهاء وباء كورونا، عدا بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا، مثل صيانة الخوادم، حيث ستتطلب من الموظفين القدوم.

وتأتي سياسة تويتر الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في جميع أنحاء البلاد للتكيف مع الإجراءات الاحترازية وتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث باسم تويتر لموقع "بزفيد نيوز" (BuzzFeed News) "كنا نفكر جيدا في كيفية تعاملنا مع هذا الموقف، فقد كنا من أوائل الشركات التي انتقلت إلى نموذج العمل من المنزل". وأضاف "سنستمر في ذلك، وسنستمر في وضع سلامة شعبنا ومجتمعاتنا أولا".

وأضاف المتحدث "افتتاح المكاتب سيكون قرارنا، ولكن قرار عودة موظفينا سيكون لهم".

وشجعت تويتر موظفيها على بدء العمل من المنزل منذ أوائل مارس/آذار الماضي، حيث بدأ انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد فعلت العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى نفس الشيء، بما في ذلك مايكروسوفت وغوغل وأمازون.

فمن جانبها، أخبرت غوغل موظفيها أن الأغلبية العظمى منهم سيعملون من المنزل حتى عام 2021 على الرغم من أن البعض سيعود في أوائل الصيف، وبالمثل ستبدأ فيسبوك في إعادة فتح المكاتب بعد عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو/تموز المقبل، لكنها ستسمح للموظفين القادرين على العمل من المنزل بذلك حتى العام المقبل.

وقالت جينيفر كريستي مديرة الموارد البشرية في تويتر لموقع بزفيد إن الشركة "لن تكون على الأرجح كما هي" في هيكل عملها، مضيفة أن "الأشخاص الذين كانوا مترددين في العمل عن بعد سيجدون أنهم يتطورون بهذه الطريقة".

وتابعت "سيكون لدى المديرين الذين لم يعتقدوا أن بإمكانهم إدارة الفرق البعيدة وجهة نظر مختلفة، أعتقد أننا لن نعود".

وكان جاك دورسي قد أعلن عن عزم الشركة على العمل بطريقة "موزعة" قبل ظهور الفيروس، لكن الوباء أجبر الشركة على تسريع هذه الخطوة.

وقال دورسي في رسالة بريده الإلكتروني إنه من غير المحتمل أن تفتح تويتر مكاتبها قبل سبتمبر/أيلول، وسيتم إلغاء سفرات العمل حتى ذلك الحين أيضا، مع استثناءات قليلة جدا.

وستلغي الشركة أيضا جميع الأحداث الخاصة لبقية العام، وستعيد تقييم خطتها لعام 2021 في وقت لاحق من هذا العام، وأخيرا، رفع موقع تويتر بدلات مستلزمات العمل المنزلية إلى 1000 دولار لجميع الموظفين.