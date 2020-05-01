بين آيفون 11 برو وغوغل بكسل 4.. كيف تحقق أقصى استفادة من كاميرا هاتفك الذكي؟

بالرغم من أن أحدث هواتف آبل وغوغل مزودة ببرمجيات تعمل على تحسين جودة الصور تلقائيا، ولكن بإمكانك أيضا التحكم بكاميرا هاتفك للحصول على صورة مثالية ترضى عنها.

وقد نشرت الكاتبة جي. دي. بيرسدورفر في تقريرها لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الهواتف الذكية الجيدة تمنحك فرصة التقاط صورة مثالية حقا، وذلك بفضل أفضل العدسات والتجهيزات القوية وبرمجيات التصوير الحاسوبية المتكاملة لتعديل الصور.

ويُسهّل تطبيق الكاميرا الأصلي لهاتفك التقاط صورة من خلال بضع نقرات فقط. ولكن في حال غيّرت هاتفك مؤخرا وتريد التعمق أكثر في أحدث الأجهزة والبرمجيات، إليك بعض النصائح، وذلك من خلال تسليط الضوء على هاتف "آيفون 11 برو ماكس" من آبل، و"بكسل 4 إكس إل" من غوغل.

تكبير الصورة

يحتوي كل إصدار من عائلة آيفون 11 على كاميرتين لالتقاط صورة واسعة، لكن إصدار آيفون 11 برو برز مع عدسة ثالثة مقربة.

للانتقال بسرعة بين الكاميرات في وضع التصوير، انقر على الشاشة واختر 0.5x (عدسة عريضة جدا) أو 1x (عريضة) أو 2x (مقربة). ولتكبير الصورة أو تصغيرها حتى عشر مرات، انقر على الشاشة أو على خيار التكبير وحرك إصبعك على القرص الذي يظهر.

أما إذا كنت تملك إصدار بكسل 4 الذي يحتوي على عدسة مقربة بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بخاصية تكبير 1x، فانقر على الشاشة مرتين للانتقال مباشرة إلى خاصية التقريب المضاعف.

ويمكن لجهاز بكسل 4 التكبير رقميا حتى ثماني مرات، وعلى الرغم من أن الصورة قد تفقد بعض الجودة كلما كبرتها، فإن تقنية "سوبر ريس زوم" من غوغل تعمل على تحسين جودة الصورة.

أجهزة غوغل توفر إعدادات خاصة بالإضاءة المنخفضة، يُطلق عليها اسم "الرؤية الليلية" (رويترز)

التصوير في الظلام

يعمل الوضع الليلي في آيفون 11 عندما تكون الكاميرا مفتوحة في إضاءة منخفضة، إذ يظهر رمز هلال صغير على الشاشة ليوضح وقت الالتقاط المحسوب لسحب ضوء كافٍ للصورة. لإلغاء خاصية الوضع الليلي، انقر على رمز القمر واستخدم شريط التمرير على الشاشة لضبط وقت التقاط الصورة.

إلى جانب الوضع الليلي، تحتوي إصدارات آيفون 11 -التي تعمل بنظام آي أو إس 13.2 على الأقل- على ميزة "الاندماج العميق"، وهي خاصية التعلم الآلي من آبل التي تعمل في الإضاءة المنخفضة إلى المتوسطة، وتدمج أفضل الأجزاء معا في صورة واحدة مفصلة. تعمل خاصية الاندماج العميق تلقائيا، طالما أنك لا تستخدم عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع.

تحتوي أجهزة غوغل على إعدادات خاصة بالإضاءة المنخفضة، يُطلق عليها اسم "الرؤية الليلية". ومن أجل تفعيل هذه الخاصية على جهاز بكسل 4، افتح تطبيق الكاميرا وحدد وضع "الرؤية الليلية". ثم سيظهر لك زر الإغلاق في شكل رمز القمر، عند النقر على هذا الرمز سوف يظهر أمامك مؤقت دائري يرشدك إلى ضرورة ثبات الكاميرا أثناء التقاط الصورة.

يتضمن وضع "الرؤية الليلية" من غوغل ميزة التصوير الفلكي لالتقاط صور لسماء الليل الواسعة، كما تعمل بشكل فعال بعيدا عن الأماكن الملوثة ضوئيا، مثل المدن الكبيرة.

لاستخدام الهاتف لتصوير النجوم، تأكد من تفعيل وضع "الرؤية الليلية" وتثبيت الجهاز على حامل ثلاثي أو على سطح ثابت، وعندما تظهر إشارة "التصوير الفلكي"، انقر على رمز القمر وانتظر حتى انتهاء المؤقت على الشاشة.

إصدار آيفون 11 برو برز مع عدسة ثالثة مقربة (الفرنسية)

ضبط صور "البورتريه"

تضمن العديد من الهواتف الذكية في السنوات القليلة الماضية، وضع "الصورة الشخصية" (Portrait) للمحافظة على تركيز الشخص أو الحيوان أو الجسم المقابل، بينما يتم طمس الخلفية. ومن أجل تفعيل هذا الوضع على آيفون 11، افتح تطبيق الكاميرا وانقر على عبارة "صورة شخصية".

سوف ترشدك التعليمات التي تظهر على الشاشة إلى كيفية تأطير الصورة، كما يمكنك تفعيل تأثيرات الإضاءة قبل أو بعد التقاط الصورة. ومن أجل ضبط الخلفية على وضع "صورة البورتريه" في سجل الكاميرا، افتح الصورة واضغط على زر التحكم في العمق أعلى الشاشة، واضبط شريط التمرير الذي يظهر أدناه.

وقد أدخلت غوغل أيضا تحسينات على وضع الصورة الشخصية على أجهزة بكسل 4، والتي تحتوي في الوقت الراهن على كاميرتين تعملان على التقاط الصورة بدلا من كاميرا واحدة فقط. ومن أجل تفعيل هذا الوضع، افتح الكاميرا وانقر على "صورة بورتريه".

البحث العميق

بغض النظر عن نوعية الهاتف الذي تملكه، تأكد من استكشاف جميع ميزات الكاميرا وأدوات تعديل الصور وإعداداتها للميزات الاختيارية، على غرار الوسائل المساعدة والاختصارات. قد يمنحك الهاتف بحد ذاته نصائح على الشاشة، ولكن الإرشادات المتوفرة عبر الإنترنت الخاصة بآيفون 11 وبكسل 4، تقدّم أيضا الكثير من المعلومات لمشاركتها مع من يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول.