بعد أن كشفه موقع ذي فيرج.. زوم يعترف: ليس لدينا 300 مليون مستخدم

اعترفت زوم بأنه ليس لديها ثلاثمئة مليون مستخدم نشط يوميا، بعد أن لاحظ موقع "ذي فيرج" أن الشركة قامت بتعديل منشور في مدونتها بهدوء.

وكان المنشور الأصلي ذكر أن تطبيق زوم لديه "أكثر من ثلاثمئة مليون مستخدم نشط يوميا"، وأن "أكثر من ثلاثمئة مليون شخص حول العالم يستخدمون زوم خلال هذا الوقت الصعب".

وحذف زوم لاحقًا هذه المراجع من المدونة الأصلية، واستبدلها الآن بعبارة "ثلاثمئة مليون مشارك يوميا في اجتماع زوم".

والفرق بين المستخدم النشط يوميا و"مشارك في الاجتماع" كبير؛ فيمكن حساب المشاركين في الاجتماع اليومي عدة مرات؛ فمثلا إذا كانت لديك خمسة اجتماعات زوم في اليوم، فسيتم حسابك خمس مرات، في حين يتم احتسابك كمستخدم نشط مرة واحدة يوميا بغض النظر عن عدد الاجتماعات التي شاركت فيها.

وتستخدم الشركات عادة مقياس المستخدم النشط لقياس استخدام الخدمة، في حين يعد حساب المشاركين في الاجتماع فقط طريقة سهلة ومضللة إلى حد ما لتضخيم عدد مستخدمي الخدمة ليبدو أكبر مما هو عليه.

وتم تعديل المدونة في 24 أبريل/نيسان الماضي، بعد يوم من تصدر الأرقام المضللة عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، وبعد أن تواصل موقع "ذي فيرج" مع زوم للتعليق على هذه الأرقام، واعترفت الشركة بالخطأ، وقدمت البيان التالي:

"تم تعديل مدونة لزوم نشرت في 22 أبريل/نيسان، حيث أعلن تطبيق مؤتمرات الفيديو زيادة بنسبة 50% في عدد المستخدمين على مدى ثلاثة أسابيع، وتم تعديلها الآن، لتقول إن الشركة تجاوزت "ثلاثمئة مليون مشارك يوميا في اجتماع زوم"، بدلا من "أكثر من ثلاثمئة مليون مستخدم نشط يوميا".

وقالت الشركة للموقع "عندما أدركنا هذا الخطأ قمنا بتعديل الصياغة إلى "مشاركين"، مضيفة أن "هذا كان نابعا من مراقبة ذاتية من جانبنا".

من جهة أخرى، لا تزال غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك وغيرها تلاحق زوم بالميزات الجديدة والخدمات المجانية؛ حيث جعلت غوغل خدمة مؤتمرات الفيديو "ميت" (meet) مجانية هذا الأسبوع، وزادت كل من مايكروسوفت وفيسبوك في برامجهما المشابهة عدد الأشخاص الذين يمكنك رؤيتهم في وقت واحد.