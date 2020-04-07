يتم تخصيصه حسب دولتك.. تعرف على مركز معلومات كورونا الخاص من غوغل

أطلقت غوغل مركز أخبار فيروس كورونا للحصول على تغطية موثوقة في مكان واحد، ولمحاربة المعلومات والأخبار المغلوطة التي تنتشر على المنصات المختلفة على الإنترنت.

فرغم أنه لا يوجد نقص في تغطية المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، فإن الأمر يمكن أن يكون مزعجا عندما تسعى لإيجاد الحقائق من بين هذه الضوضاء الكبيرة على الإنترنت. ولمساعدة الأشخاص على إيجاد المعلومات من مصادر موثوقة، جاءت خدمة مركز معلومات كوفيد-19 من غوغل.

وينشر المركز أخبارا من مصادر عالمية ومحلية موثوقة لمساعدة القراء في الوصول إلى أحدث الإرشادات المتعلقة بالفيروس، ويمكن للمستخدم في المستقبل تحديد المناطق التي يريد أن يعرف معلومات عنها على وجه الخصوص.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، يمكنك البحث عن الموارد المحلية حسب الولاية أيضا: أخبر غوغل بالمنطقة التي تعيش فيها للحصول على معلومات مصممة خصيصا لمنطقتك المحددة.

كما يمكن أن يسلط الضوء على الأخبار حسب المواضيع مثل الاقتصاد والصحة والسفر، ويؤكد نتائج الأخبار المحلية الأكثر صلة بك، بما في ذلك تغريدات من السلطات المحلية بحيث تتجنب الوقوع في فخ الأخبار الزائفة أو المعلومات المضللة.

وتقول غوغل إنها تعمل أيضا على ميزة مخصصة للتحقق من الحقائق لتبديد المعلومات الخاطئة المحيطة بالفيروس، ولكن هذه الميزة لا تزال تحت التجربة.

ويتوفر مركز مكافحة فيروس كورونا على جميع الأجهزة سواء التي تعمل بنظامي "آي أو أس" أو أندرويد أو حتى على الويب، في أكثر من 20 دولة، وسيصل إلى المزيد من الأماكن في الأسابيع القادمة.

وتقول إيملي موكسلي التي تعمل على المشروع في غوغل "منذ بداية العام، استمر الاهتمام بالبحث عن كوفيد-19 وفيروس كورونا في الارتفاع حول العالم"، وأضافت "يعد المرض في الوقت الحالي أكبر موضوع يبحث عنه الأشخاص على مستوى العالم، متجاوزا حتى بعض الاستفسارات الأكثر شيوعا واتساقا التي نراها في البحث".

ومع أن الموقع الحالي مخصص لأخبار الفيروس في الولايات المتحدة، إلا أن المستخدمين حول العالم يمكنهم الاستفادة منه في متابعة المعلومات والفيديوهات التعريفية الموثوقة وحتى النصائح الطبية من خبراء حقيقيين بدل مشاركة مواد لا يمكن التأكد من صحتها ولا هوية من نشرها كما هي الحال في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يحتوي على خريطة توضح آخر إحصاءات انتشار المرض حول العالم وستجد فيها معلومات محدثة عن كل دولة.