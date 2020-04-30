في زمن كورونا.. تطبيقات تجمعك بعائلتك في رمضان دون مغادرة المنزل

عبد الرحمن أحمد-القاهرة

في ظل استمرار إجراءات الحجر المنزلي والتزام التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يفتقد المصريون أحد أهم مظاهر شهر رمضان المبارك وهو الزيارات المتبادلة والولائم العائلية.

ودفع هذا الأمر العديد من العائلات والأصدقاء إلى البحث عن حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا للتواصل والتجمع على موائد رمضان رغم بعد المسافات، لتبرز فكرة "الإفطار الافتراضي" كبديل آمن.

وتقوم الفكرة -التي بدأت تنتشر في العالم- على اتفاق عدة أسر على التواصل أثناء الإفطار بواسطة أحد تطبيقات المحادثة الجماعية بالفيديو عبر الهاتف أو الحاسوب، مما يسمح لهم بتبادل الأحاديث والنقاشات والدعابات، ويوفر بعضا من حميمية التجمع في هذا الشهر المبارك دون مغادرة المنزل.

ونستعرض معكم بعض التطبيقات المميزة والمجانية التي يمكن استخدامها لتطبيق فكرة "الإفطار الافتراضي"، ونقدم بعض النصائح لاستخدام آمن لهذه التطبيقات.

غوغل هانغاوتس ميت (Google Hangouts Meet)

تمكنك خدمة غوغل للمؤتمرات عبر الفيديو "هانغاوتس ميت" (Hangouts Meet) من إنشاء اجتماعات فيديو آمنة ومشفرة وذات جودة عالية تضم ما يصل إلى 25 شخصا للنسخة المجانية.

يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، فيمكنك مشاركة رابط الاجتماع مع أفراد عائلتك أو أصدقائك ليتمكنوا بسهولة من الانضمام إليك، سواء عبر المتصفح على أجهزة سطح المكتب أو التطبيق على الهواتف المحمولة.

ومؤخرا أطلقت شركة غوغل تطبيق غوغل ميت، وهو التسمية الجديدة لخدمة "هنغاوتس ميت" التي لا تزال متاحة بالعلامة التجارية القديمة بالنسبة للتطبيقات المحمولة.

غوغل دو (Google DUO)

هو تطبيق آخر مقدم من شركة غوغل العملاقة، يتيح التواصل بين الأهل والأصدقاء عبر الرسائل النصية ومكالمات الفيديو الجماعية العالية الجودة، وهو متوفر للهواتف الذكية والحواسيب وحتى أجهزة العرض الذكية.

يتيح الإصدار المجاني من التطبيق مكالمات فيديو غير محدودة مع ما يصل إلى 12 مشاركا، ويدعم التشفير الكامل للاتصالات الصوتية والنصية والفيديو على الهاتف المحمول والويب.

كثير من العائلات تستخدم تطبيق سكايب للاجتماع في رمضان (رويترز)

سكايب (Skype)

أحد أشهر تطبيقات التواصل عبر الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، واحتل مكان الصدارة في سنوات سابقة، إلا أنه تراجع خلال الفترة الأخيرة، رغم ما يقدمه من مميزات.

يتمتع سكايب بجودة عالية للغاية في المكالمات الصوتية والمرئية، ويدعم مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 50 شخصا، ويمكن استخدامه بواسطة المتصفح أو التطبيق على الأجهزة المحمولة.

مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams‏)

تطبيق مميز لاجتماعات الفيديو من شركة مايكروسوفت، حظي بإقبال كبير مؤخرا بعد تفشي كورونا، ولجوء الشركات إلى العمل عن بعد، ليرتفع عدد مكالمات الفيديو التي تم إجراؤها باستخدامه بنسبة 1000% خلال مارس/آذار الماضي، ووصل عدد مستخدميه إلى رقم قياسي جديد، بلغ 44 مليونا يوميا.

وبحسب مايكروسوفت، يستخدم نظام الفيديو في التطبيق المصادقة الثنائية والبيانات المشفرة لتوفير تجربة آمنة للمستخدم.

فيسبوك ماسنجر (Messenger)

يوفر التطبيق استضافة مكالمات فيديو جماعية تضم ما يصل إلى 8 أشخاص، بجودة عالية للصوت والفيديو.

وأعلنت شركة فيسبوك الجمعة عن إطلاق خدمتها الجديدة لمكالمات الفيديو "ماسنجر رومز" (Messenger Rooms)، وهي جزء من خدمة "فيسبوك ماسنجر"، وتسمح للمستخدمين باستضافة مكالمات فيديو يشارك فيها حتى 50 شخصا.

واتساب (whatsapp)

يسمح تطبيق واتساب الشهير بإجراء محادثة مرئية جماعية لأربعة أشخاص.

ورغم أن هذا العدد يعتبر ضئيلا مقارنة بالتطبيقات الأخرى، فإن سهولة التعامل مع التطبيق وتوافره على أغلب الهواتف وقصر التواصل به على جهات الاتصال المسجلة لدى المستخدم، يجعله خيارا مناسبا إذا كان التواصل بين أسرتين إلى أربع على الأكثر.

وتشير تقارير تقنية إلى أن التحديث القادم لواتساب سيتضمن رفع عدد المشاركين في المحادثات المرئية الجماعية.

تطبيق زوم من أهم تطبيقات الفيديو التي انتشرت بعد تفشي وباء كورونا (مواقع التواصل)

زوم (ZOOM Cloud Meetings)

رغم أن هذا التطبيق قفز إلى الصدارة منذ تفشي وباء كورونا وأصبح أهم تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت وأكثرها انتشارا، فإننا آثرنا إدراجه في النهاية لما ارتبط به مؤخرا من مشكلات أمنية وتقنية.

يتميز التطبيق بالجودة العالية في الصوت والصورة، وسهولة الاستخدام. وعلى خلاف العديد من البرامج المنافسة، توفر النسخة المجانية منه دعوة عدد كبير من الأشخاص يصل إلى مئة، للانضمام إليك عبر الفيديو.

ولكن انتشار التطبيق الواسع وتجاوز عدد مستخدميه 200 مليون مستخدم نشط، جذب إليه أنظار المخترقين، فظهرت فيه العديد من الثغرات الأمنية التي دفعت دولا ومؤسسات إلى منع استخدامه، حتى بعد إعلان مطوريه إصلاح وتدارك معظم هذه الثغرات.

ورغم ذلك يظل هذا التطبيق خيارا مميزا لإجراء مكالمة مرئية جماعية، مع الالتزام بالنصائح الأمنية التي يقدمها خبراء الأمن السيبراني.

نصائح أمنية

ونشر محمد عبد الباسط النوبي مدير الأمن السيبراني في شركة سيكيورتي المختصة في أمن المعلومات، على صفحته في فيسبوك، مجموعة من النصائح لمستخدمي تطبيق زوم بشكل خاص، يأتي على رأسها وضع كلمة مرور على غرفة المحادثة، وعدم مشاركة رابطها في أي مكان عام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حثّ النوبي -وهو باحث أمني مصري ومخترق (هاكر) أخلاقي- المستخدمين على تفعيل خاصية غرف الانتظار لمراجعة المشاركين، وإغلاق الغرفة بعد دخول المعنيين، وحذف أي مشاركين غير مدعوين يتم اكتشاف وجودهم، مع التأكد من تعطيل بعض الخواص مثل مشاركة الشاشة.

وحذر الباحث الأمني من الضغط على أي روابط داخل المحادثة الجماعية أو حتى في محادثة فردية.

وبشكل عام، دعا النوبي إلى تجنب تحميل أي تطبيقات مجهولة أو استخدام أنظمة تشغيل وتطبيقات مقرصنة، مع الحرص على تحميل التطبيقات من المتاجر والمواقع الرسمية، وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل سريع لتفادي أي ثغرة تم اكتشافها.