محادثات فيديو مجانية.. زوم تتعرض لأكبر ضربة من غوغل

قالت شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث غوغل الأربعاء إن أي مستخدم سيكون قادرا قريبا على استضافة مؤتمرات فيديو مجانية على تطبيق ميت (Meet) مما يحول أداة العمل الخاصة بالشركات من غوغل إلى أكبر منافس لزوم وغيره من التطبيقات التي تسعى لاستغلال تفشي فيروس كورونا للسيطرة على سوق محادثات الفيديو.

فقد قدمت شركات مثل زوم ومايكروسوفت وفيسبوك خدمات المحادثات عبر الفيديو هذا الشهر لجذب المستخدمين بعدما منع انتشار فيروس كورونا الأشخاص من الخروج للاختلاط مع الأصدقاء والأسرة.

لكن تطبيق "ميت" الذي يضم مئة مليون مستخدم يوميا كان يتطلب حسابا تجاريا أو تعليميا لإجراء المكالمات. وبالرغم من أن غوغل قد عرضت منذ فترة طويلة إصدارات مجانية من أدواتها الخاصة بالأعمال بما في ذلك جيميل ومحرّر مستندات غوغل، إلا أنها لم تقدم خدمة "ميت" مجانا، التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.

وستفتح الشركة تطبيق "ميت" تدريجيا الأسابيع المقبلة، ويمكن للمستخدمين الاشتراك عن طريق الدخول لموقع الخدمة على الإنترنت.

وانخفضت أسهم زوم بنحو 7% أمس الأربعاء بعد إعلان غوغل دخولها سوق محادثات الفيديو، وكانت أسهم زوم قد انخفضت قبل ذلك بمقدار 3% قبل أيام عند إعلان فيسبوك عن خدمة "رومز" من ماسنجر.

وقدمت غوغل خدمة "هانغ أوتس" (Hangouts) لمحادثات الفيديو المجانية لما يقرب من 12 عاما، ولكن تضاءلت شعبيتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب مشاكل الأمان والتكنولوجيا القديمة التي تتبناها. كما تملك الشركة أيضا تطبيق "دو" (Duo) وهو تطبيق مكالمات فيديو يمكن الوصول إليه عن طريق الهواتف الذكية.

وقالت سميتا هاشم مديرة إدارة المنتجات في غوغل في مقابلة إن الشركة توصي المستهلكين باستخدام "ميت" على استخدام "هانغ أوتس".

وذكرت أن "بما أن كوفيد-19 أثر على حياة الجميع، فقد شعرنا أن هناك سببا قويا لجلب منتج تم تصميمه للأنشطة التجارية فقط ليستفيد منه الجميع. إنه منتج حديث وأكثر أمانا وموثوقية".

وتمر مكالمات "ميت" عبر خوادم غوغل، مما يتيح لها توفير التعليقات التلقائية واستكشاف المشكلات وإصلاحها والامتثال للأوامر القانونية لمشاركة بيانات المستخدمين. ولكن لن يتم تخزين مكالمات المستهلكين. وستتاح للشركات والمدارس إمكانية الوصول الحصري إلى تسجيل الاجتماعات وخيارات أخرى.

يسعى زوم وغيره من التطبيقات للسيطرة على سوق محادثات الفيديو (رويترز)

ورغم أن غوغل تحقق عائدًا من العديد من خدماتها المجانية عن طريق وضع الإعلانات فيها أو جمع البيانات حول سلوك المستخدمين لتخصيص الإعلانات، فإن هذا لن ينطبق على "ميت" كما تقول هاشم.

وقالت مديرة إدارة المنتجات إن وحدة الخدمات السحابية من غوغل -التي طورت تطبيق "ميت"- لا تستخدم بيانات العملاء التجاريين لأغراض الإعلان، وهذا ما سينطبق على المستخدمين الآخرين.

ولكن مدة المكالمة في تطبيق "ميت" المجانية ستكون ساعة فقط بداية من أكتوبر/تشرين الأول القادم، لكن لا يوجد مدة محددة على تطبيقي سكايب وماسنجر. وستقتصر مكالمات "ميت" المجانية أيضا على مضيف واحد ومئة مشارك، وهو نفس العدد بالإصدار المجاني من زوم ولكنه أكثر من العدد على سكايب وماسنجر.

وتهدف غوغل إلى ردع السلوك السيئ من خلال مطالبة جميع المشاركين في إصدار المستهلك من تطبيق "ميت" بتسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل. وقالت هاشم إن أسماء المشاركين وصور ملفاتهم الشخصية ستكون مرئية على المكالمات، ولكن لن تتم مشاركة عناوين بريدهم الإلكتروني.