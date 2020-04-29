فيسبوك توسع خدماتها.. جمع تبرعات على إنستغرام وتحسين المكالمات الجماعية للواتساب

أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيقي واتساب وإنستغرام عن توسيع عدد مكالمات الفيديو في الأول، وطرح خدمة جمع التبرعات عن طريق البث المباشر في الثانية.

وأطلق تطبيق مشاركة الصور والفيديو "إنستغرام" أمس الثلاثاء طريقة جديدة تتيح للمستخدمين جمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية عبر ميزة البث المباشر.

وقبل هذه الميزة، وفر إنستغرام ملصقات التبرع في القصص، ولكن الميزة الجديدة (التبرع المباشر) ستسمح لأي شخص بإطلاق حملات لجمع التبرعات أثناء البث المباشر، إما بمفرده أو مع آخرين، للحصول على تجربة افتراضية شبيهة بالحملات التي تُجرى عبر منصات التلفزة التقليدية لجمع التبرعات.

وتأتي الميزة الجديدة من إنستغرام بعد يوم واحد فقط من إطلاق خدمة "تيك توك" ميزة التبرعات التي تعمل في كل من المنشورات المرئية، والبث المباشر.

ويقول إنستغرام "إنه يمكن استخدام ميزة التبرع المباشر الجديدة لإطلاق حملات التبرعات لأكثر من مليون منظمة غير ربحية".

وأشار إلى أن كل الأموال التي تُجمع ستذهب مباشرةً إلى المنظمات غير الربحية، لأن إنستغرام لا يقتطع منها شيئًا، وهي ممارسة شائعة في بعض منصات جمع التبرعات الأخرى.

ولاستخدام ميزة التبرعات الجديدة خلال البث المباشر، يمكن للمستخدم النقر على الكاميرا في أعلى الجهة اليسرى، أو التمرير يمينًا في "فيدز" (feeds)، وبعد ذلك يمكن النقر على زر مباشر في أسفل الشاشة، ثم تحديد "جمع تبرعات" (Fundraiser)، واختيار المنظمة غير الربحية التي ستُدعم.

زيادة المشاركين في مكالمات الفيديو

وقبل بضعة أيام، أعلن شركة واتساب أنها ستزيد من حد المشاركين في مكالمة فيديو جماعية من أربعة إلى ثمانية. وحاليا، طرحت الشركة هذه الميزة رسميا لمستخدمي آيفون.

ويسمح تحديث واتساب الأخير لمستخدمي نظام التشغيل "آي أو أس" بمشاركة ثمانية أشخاص في مكالمة جماعية. ويأتي أيضًا مع بعض التحسينات المرئية لمستخدمي "آي أو أس 13"، بما فيها قائمة إجراء الرسائل المحدثة.

ويمكن لمستخدمي آيفون الانتقال إلى متجر آبل وتنزيل أحدث إصدار من واتساب للحصول على الميزات الجديدة، بينما لم يحصل مستخدمو "أندرويد" على هذه الميزة حتى الآن.

وبالحديث عن هذه الميزة، كشفت شركة فيسبوك -المالكة لتطبيق واتساب- أن كل مكالمات الصوت والفيديو مؤمنة بتشفير شامل، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص الاستماع أو مشاهدة أي محادثة خاصة، ولا حتى شركة واتساب نفسها.