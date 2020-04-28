شاهد.. مدمر الهواتف يختبر هاتف "آيفون أس إي" الجديد.. فهل نجح في الاختبار؟

تمكن زاك نيلسون المعروف بأنه أكثر شخص يحب تدمير الهواتف الحديثة على قناته "جيري ريغ إيفريثنغ" (JerryRigEverything) على موقع يوتيوب، من اختبار هاتف آبل الحديث "آيفون أس إي 2020".

ويشتهر نيلسون على قناته "باختبار المتانة"، وهو اختبار ينقسم إلى عدة أقسام منها مقاومة الخدش والحرق والانحناء، وذلك للتأكد من متانة الهاتف.

ويعتبر الهاتف الجديد الذي يختبره نيلسون آخر إصدارات شركة آبل وأرخصها، فسعره يبدأ من 399 دولارا. ومع هذا السعر المقبول وجد نيلسون أن الهاتف الجديد متين بشكل مدهش، لأنه نجا من اختبارات الخدش واللهب والانحناء، وتمكن من الحفاظ على سلامة هيكله.

ويبدأ نيلسون باختبار الخدش الذي يتم بواسطة شفرة حادة على عدة مستويات بحسب قوة الاحتكاك. ويميل الزجاج عادة إلى الخدش في المستوى الخامس وما بعده، وفي جهاز آبل الجديد تبدأ ملاحظة الخدوش في المستوى السادس، ومع أخاديد أعمق عند المستوى السابع، وهو أمر جيد. ويتكون جسم "آيفون أس إي" بالكامل من الألمنيوم، بما في ذلك الأزرار.

يحاول نيلسون بعد ذلك عمل بعض الخدوش على عدسة الكاميرا، حيث بدأت الخدوش في الظهور عند المستوى السادس، بينما المستوى المقبول لهذا الاختبار هو التاسع.

ينتقل بعد ذلك إلى اختبار اللهب، حيث يعرّض شاشة الهاتف للهب من قداحة لمدة 16 ثانية حتى تظهر بقعة سوداء، ولكن المنطقة المتضررة تعود إلى الحياة بعد وقت قصير.

أخيرا، في اختبار الانحناء، يحاول نيلسون ثني الهاتف بيديه، ولكن حتى بعد محاولات متعددة، نرى أن "آيفون أس إي 2020" يحافظ على هيكله بشكل جيد للغاية، مع بعض الانحناء الخفيف.

وحتى بعد كل هذا، يعمل الهاتف بكامل طاقته، ولا يبتعد إطار الألمنيوم عن الهيكل رغم الضغط الكبير.