في ظل كورونا والحظر.. تطبيقات مفيدة اجعلها على هاتفك في رمضان

عبد الرحمن أحمد

ينتظر المسلمون حول العالم شهر رمضان لتتغير فيه أنماط حياتهم وتزيد طاعاتهم وعباداتهم، ولكن هذا العام يشهد ظروفا استثنائية مع تفشي وباء كورونا، مما يستلزم مزيدا من التغيير والمساعدة التي توفرها العديد من تطبيقات الهواتف.

نستعرض معا مجموعة من التطبيقات التي يحتاجها المسلم خلال هذا الشهر المبارك، لمتابعة فروضه وأداء واجباته الدينية والدنيوية، وخاصة في ظل حظر التجول والحجر المنزلي.

تطبيق "قرآن"

يعد هذا التطبيق من أهم تطبيقات قراءة القرآن الكريم والاستماع إلى تلاوته، ويتميز بواجهة تفاعلية سهلة للتصفح والتنقل بين السور والآيات.

يتضمن التطبيق المصحف الشريف كاملا بالرسم العثماني، ويتيح إمكانية القراءة بالوضع الليلي الذي يمنحك الراحة عند القراءة في أجواء منخفضة الإضاءة، مع التحكم في حجم الخط وألوانه.

ويمكنك وضع علامات مرجعية لحفظ مكان القراءة للرجوع إليها لاحقا، إلى جانب إمكانية البحث النصي عن كلمات أو آيات معينة، فضلا عن مزايا أخرى مثل التفسير والترجمة.

وللاستماع إلى تلاوة القرآن بأصوات مشاهير القراء، ما عليك إلا اختيار واحد من عشرات القراء الذين يوفرهم التطبيق، وتحميل الآيات التي تريدها.

يتوفر البرنامج مجانا بالكامل ودون إعلانات لهواتف أندرويد وآي أو إس.

تطبيق قرآن يتضمن المصحف الشريف كاملا بالرسم العثماني (غوغل بلاي)

تطبيق "تسميع"

تطبيق مهم لكل من يرغب في حفظ القرآن الكريم أو اختبار حفظه السابق خلال أوقات الحجر المنزلي الطويلة، ومع عدم القدرة على الذهاب إلى المساجد أو حلقات التحفيظ.

يعتمد التطبيق على تقنية الذكاء الاصطناعي في الاستماع إلى تلاوتك وتصويب ما قد تقع فيه من أخطاء أو نسيان، ويمنحك خيار الاستماع إلى الآية بصوت أحد كبار القراء.

يتيح التطبيق البحث بالصوت أو الكتابة عن أي كلمة او آية في القرآن الكريم.

التطبيق متوفر مجانا على متجري غوغل بلاي وآب ستور.

تطبيق "نختم"

يقوم التطبيق على فكرة مبتكرة ومثيرة للاهتمام، للمساعدة على ختم تلاوة القرآن الكريم انطلاقا من الاستخدام المتكرر للهاتف، حيث يعرض لك في كل مرة تفتح فيها هاتفك نافذة صغيرة تحوي آية لقراءتها، حتى تنتهي من قراءة القرآن الكريم كاملا.

يعرض عليك التطبيق إحصاءات لقراءاتك اليومية والأسبوعية والشهرية، ويوفر لك تفسير الآيات والاستماع إلى تلاوتها بأصوات عدد من مشاهير القراء، فضلا عن إمكانية مشاركة الآيات على مواقع التواصل.

وفي حال رغبتك استخدام الهاتف سريعا وتأجيل قراءة الآية، يمكنك الضغط على زر "لاحقا" ليعيد التطبيق عرض نفس الآية عليك في المرة القادمة.

يتوفر التطبيق مجانا لهواتف أندرويد وآي أو إس.

تطبيق "نختم" يقدم فكرة مبتكرة للمساعدة على ختم تلاوة القرآن الكريم (آب ستور)

تطبيق "نضّر" للأحاديث النبوية

ينطلق هذا التطبيق من الحديث النبوي الشريف "نضّر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها"، ليعرض لك يوميا حديثا نبويا شريفا.

يقدم التطبيق شرح الحديث ومعاني مفرداته والفوائد المستخرجة منه، فضلا عن ترجمة شرح الحديث باللغة الإنجليزية.

يمكن للمستخدم البحث عن درجة صحة الحديث وسنده.

التطبيق مجاني وهو متوفر للهواتف بنظام أندرويد.

تطبيق "نضّر" يمكّن المستخدم من البحث عن درجة صحة الحديث وسنده (غوغل بلاي)

تطبيق "أذان"

مع إغلاق المساجد في معظم الدول، تصبح الحاجة ملحة لتطبيق ينبهك إلى مواقيت الصلاة.

يوفر لك هذا التطبيق المميز مواقيت الصلاة بحسب موقعك الجغرافي، وينبهك برفع الأذان عند حلول موعده، ويخبرك بالوقت المتبقي لحلول موعد الصلاة القادمة.

يتضمن التطبيق إلى جانب الأذان العديد من الأدوات المفيدة للمسلم في شهر رمضان مثل القرآن الكريم والأدعية والأذكار الواردة في القرآن والسنة النبوية والتقويم الهجري ومؤشر القبلة، وسجل الصلوات لمساعدتك على تتبع أدائك للصلاة.

يتوفر التطبيق مجانا لهواتف أندرويد وآي أو إس، مع وجود بعض الميزات الإضافية التي يمكن الحصول عليها بدفع مقابل مادي.

تطبيق "ذكرني"

يساعدك هذا التطبيق على المحافظة على الأذكار اليومية والأدعية المختلفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في كتاب حصن المسلم.

يوفر لك التطبيق إمكانية قراءة الأذكار والأدعية أو الاستماع إليها، ولا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت بعد تحميله.

وفيه محرك بحث كامل وسريع يمكنك من البحث عن الأذكار بواسطة العنوان أو المحتوى.

التطبيق متاح مجانا على متجري غوغل بلاي وآب ستور

تطبيق "ذكرني" فيه محرك بحث كامل وسريع يمكنك من البحث عن الأذكار بواسطة العنوان أو المحتوى (آب ستور)

تطبيق "حقيبة المسلم في رمضان"

يقدم لك هذا التطبيق وجبة دسمة من الفتاوى والنصائح الطبية والتوجيهات الإيمانية التي تحتاج إليها في شهر رمضان المبارك.

ويتميز بوجود تبويب بعنوان صحتك في رمضان، يقدم نصائح وتوجيهات طبية ستساعدك في الحفاظ على صحتك في هذا الشهر المبارك.

كما يتضمن التطبيق تبويبا خاصا بالنساء، يقدم لهن الفتاوى الخاصة بهن، وبرنامجا يوميا مقترحا للمرأة المسلمة.

التطبيق مجاني ويعمل على هواتف الأندرويد.

تطبيق "كوكباد"

مع استمرار الحجر المنزلي وحظر التجول في رمضان وإغلاق أغلب المطاعم، فضلا عن تحذيرات خبراء الصحة من تناول الأطعمة السريعة وأهمية تناول الأكل الصحي؛ يصبح الطعام المنزلي هو الخيار الآمن.

ويوفر هذا التطبيق الشهير لربات البيوت وصفات وإرشادات لطهي ألذ وأشهى المأكولات في المنزل، ويمنحها قائمة واسعة من الأفكار للأطباق الرئيسية لسفرة الإفطار والسحور، إلى جانب المقبلات والحلويات الرمضانية.

ويتيح التطبيق للسيدات حفظ ومشاركة الوصفات والنصائح وإرشادات الطبخ المختلفة بينهن، سواء بالمكونات أو بالصور والفيديو.

التطبيق متاح مجانا على متجري غوغل بلاي وآب ستور.

تطبيق "كوكباد" يتيح للسيدات حفظ ومشاركة الوصفات والنصائح وإرشادات الطبخ المختلفة بالصور والفيديو (غوغل بلاي)

تطبيق "التمارين المنزلية-بدون معدات"

مع توقف وإغلاق النوادي الرياضية وصعوبة ممارسة الرياضة خارج المنزل ومخاوف الكثيرين من زيادة الوزن في شهر رمضان، يقدم إليك هذا التطبيق الشهير حلا بديلا وفعالا لممارسة تمارينك الرياضية، وتعزيز مناعتك والحفاظ على لياقتك في المنزل.

يوفر التطبيق تمارين منزلية يومية لا تستغرق سوى دقائق لجميع مجموعات عضلاتك الرئيسية، دون الحاجة إلى وجود أي معدات أو مدربين.

يتضمن التطبيق تمارين لعضلات البطن والصدر والساقين والذراعين، وكذلك تمارين لكامل الجسم، وتمارين لخسارة الوزن الزائد، مع وجود إرشادت بالرسوم المتحركة والفيديو لكل تمرين.

يمنحك التطبيق خلال فترة الحظر المنزلي عرضا خاصا للتمتع بجميع التمارين المتقدمة مجانا حتى 1 يوليو/تموز القادم.

التطبيق متاح للتحميل مجانا على غوغل بلاي وآب ستور.