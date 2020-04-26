ميزة جديدة في بحث غوغل تساعد على إيجاد نتائج أفضل

أعلنت غوغل أنها سترفق نتائج البحث برسائل تحذيرية عندما تجد أن نتيجة البحث لم تكن ذات فائدة أو بعيدة عما يبحث عنه المستخدم.

وكتبت عملاقة البحث في منشور على مدونة الشركة "لقد مررنا جميعا بهذا من قبل: فأنت تبحث عن شيء ما، ولا تبدو النتائج مرتبطة بما كنت تبحث عنه".

وذكرت المدونة أنه بدءًا من اليوم في الولايات المتحدة، سترفق غوغل رسالة جديدة تخبر المستخدم عندما يتعذر عليه العثور على أي شيء يطابق بحثه بشكل جيد.

وتقول غوغل إنها ستظل تسمح للمستخدمين بالاطلاع على النتائج، بالإضافة إلى تحذيرهم من أن بحثهم ربما لم يكن كما كانوا يأملون، كما سيوفر أحيانًا عمليات بحث "بديلة" يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل.

وكتبت غوغل على مدونتها "عندما يكون ذلك ممكنًا، ستوفر الميزة أيضًا بعض عمليات البحث البديلة وكذلك حول كيفية إعادة صياغة الاستعلام الخاص بك للعثور على المعلومات التي تبحث عنها بشكل أفضل".

وفقا لغوغل، يجب ألا يظهر الإشعار كثيرا لأن البحث مصمم لتحقيق نتائج صحيحة فعلا، ولكن يمكن أن يساعد المستخدمين على تجنب الوقوع في مشاكل البحث في الحالات التي تكون فيها المعلومات قليلة.

وتضيف مدونة غوغل "إذا اتضح أن ما كنت تأمل في العثور عليه ليس على الويب على الإطلاق، يمكنك دائما التحقق مرة أخرى لاحقا لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد أنشأ مقالا جديدا أو نشر معلومات جديدة ستجدها مفيدة".

ستعمل الرسائل على زيادة الأدوات الأخرى التي تستخدمها غوغل مثل الإشعارات عندما لا تظهر نتائج البحث أي نتيجة، والأخرى التي تظهر عندما تكون الكلمات الرئيسية مفقودة من النتيجة.

وقالت غوغل إنها تعمل دائما على خوارزمية البحث لجعلها أكثر دقة، ومنع الحالات التي يتعذر على المستخدمين فيها العثور على النتائج.