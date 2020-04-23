ما هي ميزة وقف التتبع الموجودة في فيسبوك؟ وكيف يمكن تفعيلها؟

من المعروف أن شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك تتابع كافة أنشطة المستخدمين لخدمتها، بيد أن الذي قد يجهله كثيرون أنها تتابع أيضا أنشطة المستخدمين خارج فيسبوك، لكن وسط احتجاجات وضغوط كبيرة اضطرت الشركة بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى إطلاق ميزة توقف قدرتها على تتبع المستخدمين خارج فيسبوك. فكيف تعمل هذه الميزة؟ وكيف يمكن تفعيلها لمنع الشركة من تتبعك؟

تعمل ميزة مسح سجل التصفح (Off-Facebook Activity) في فيسبوك على مسح المعلومات التي جمعها فيسبوك عن نشاطك خارج التطبيق خلال الـ180 يومًا الماضية، والتي يحصل عليها فيسبوك من خلال شراكاته الإعلانية مع تطبيقات ومواقع الطرف الثالث، التي تخبر فيسبوك طوعًا بهويات الأشخاص الذين يزورونها.

ولمسح سجل التصفح (خارج فيسبوك)، وإيقاف تشغيل التتبع جزئيا أو كليا، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

اذهب لإعدادات فيسبوك واختر (معلوماتك على فيسبوك)

تحت معلوماتك على فيسبوك اختر (تعطيل نشاطات فيسبوك)

سيعرض عليك فيسبوك طريقة تتبعك خارج المنصة

ستظهر لوحة تبيّن المواقع والتطبيقات التي يعرف فيسبوك أنك زرتها، إذا ضغطت على أحد المواقع ستظهر لك قائمة بالنشاطات التي قمت بها على هذا الموقع:

يمكنك محو هذه النشاطات من ذاكرة فيسبوك بالضغط على زر (مسح التاريخ)

لوقف هذا التتبع نهائيا يمكنك الضغط على (إدارة وقف فيسبوك لتتبع النشاطات)

بسحب الزر الخاص بوقف تتبع نشاطاتك، سيتوقف فيسبوك عن حفظ نشاطك على هذه المواقع، لكن هذا لن يمنع تلك المواقع من إرسال معلوماتك لفيسبوك.

وكانت فيسبوك أعلنت يوم 20 أغسطس/آب 2019 عن إطلاق هذه الميزة، رغم أنها قد تضر بالشركة نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات، وجاء ذلك الإطلاق بعد تأجيل استمر لنحو سنة ونصف السنة، ولتفي هذه الميزة بوعد قديم من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، الذي تعهد عام 2018 ببناء أداة "تاريخ واضح" لمستخدمي الشبكة.



